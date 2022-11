Wo die Corona-Krise tobte: Dr. Dagmar Behringer erzählt aus dem Gesundheitsamt

Sie musste erleben, was tragische Ausweglosigkeit bedeutet. An ihrem Arbeitsplatz explodierte die Corona-Krise. Und doch spricht sie von Dankbarkeit. Dr. Dagmar Behringer, 63, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, erzählt, wie es zuging im Auge des Sturms.

Wie es begann: Das Coronavirus schleicht sich an

Im Januar 2020 machten Ahnungen die Runde im Gesundheitsamt: Da könnte was auf uns zukommen. Dass es irgendwann geschehen würde, war „im Grunde seit langem bekannt“, für Dagmar Behringer und viele im Haus gehörte das zum beruflichen Grundlagenwissen. „Alle hundert Jahre“, lautete die Faustregel, ereignet sich eine Pandemie; die Spanische Grippe hatte 1918 zu wüten begonnen. Und in einer so dicht vernetzten Weltgesellschaft wie der heutigen ist wohl noch öfter damit zu rechnen.

Anfang Februar 2020 kamen Reise-Rückkehrer aus China im Kreis an. Behringer und ihr Team beugten sich über eine chinesische Landkarte: Waren die Leute im Verdachtsgebiet gewesen? Sie packte Schutzkleidung ein und Abstrichröhrchen, brach auf zum Hausbesuch, um bei den Leuten einen Abstrich zu nehmen, im Keller zog sie sich um, dann ging sie hoch in die Wohnung.

Anfang März war klar: Es ist wahr geworden, die Pandemie ist angekommen, auch hier im Rems-Murr-Kreis.

So fing es an. Mussten sie manchmal „improvisieren“? Die Frage bringt Dagmar Behringer zum Lachen. „Wir waren die letzten drei Jahre nur am Improvisieren!“

Improvisieren: Wie das Gesundheitsamt reagierte

„Wir waren inhaltlich eigentlich gut vorbereitet“, es gab Pandemiepläne. Aber personell „waren wir schwach aufgestellt“ wie eigentlich alle Gesundheitsämter landauf, landab. Die digitalen Strukturen waren „unzureichend“, es gab keine einheitliche Melde-Software, die heillos überlasteten Testlabore übermittelten ihre Befunde per Fax, täglich spuckte das Gerät einen Papierschwall ins Büro. Einmal radelte Behringer ins Landesgesundheitsamt nach Stuttgart, „um Röhrchen zu holen“. Es fehlte an Schutzkleidung, es fehlte an Masken.

Ein Gesundheitsamt kümmert sich um enorm vieles, von der Trinkwasserprüfung bis zum Schreiben von Gutachten zur Eingliederungshilfe, von der Überwachung des Prostitutionsschutzgesetzes bis zur Zahngesundheit an Schulen. Jetzt ging es fast nur noch um Corona.

Sie hatten etwa 60 Leute gezählt vor der Pandemie, nun waren sie phasenweise 100: Angehende Mediziner, die gerade an ihrer Doktorarbeit schrieben, heuerten vorübergehend an; schwangere Ärztinnen und Hebammen, die im Krankenhaus nicht mehr arbeiten durften, unterstützten das Gesundheitsamt; das Landratsamt entsandte Leute aus ganz anderen Fachstellen hierher. Weitere 100 Leute aus den Ortspolizeibehörden halfen bei der Kontakte-Nachverfolgung.

Der ersten Ansteckung folgten zehn, dann 100, Ende März 2020 kamen täglich 50 und mehr hinzu. Das Robert-Koch-Institut schickte dauernd neue Infos, was gestern gestimmt hatte, „war am nächsten Tag nicht mehr gültig. Du kamst dem Geschehen nicht hinterher: neuen Forschungsergebnissen, neuen Verordnungen.“

Die ersten Todesfälle: zwei nette Leute aus Remshalden, noch keine 70 Jahre alt. Ein Kollege aus dem Landratsamt starb. Auf CT-Bildern von Opfern war „die Lunge weg“, die Aufnahmen glichen Standbildern aus einem surrealen Albtraum, von derlei hatte Behringer, ausgebildete Internistin mit jahrelanger Berufserfahrung im Katharinenhospital, noch nicht gehört.

Die doppelte Not der Altenheime in der Corona-Krise

Eines Morgens um 7 Uhr kam die Meldung aus einem Altenheim: „fast alle Bewohner und Beschäftigten positiv“. In mehrere weitere Häuser drang das Virus, Menschen starben in dichter Folge. Die Totenzahl, die am Abend ein Redakteur in seinen Artikel schrieb, war am Morgen, wenn die Zeitung im Briefkasten steckte, bereits überholt. Was Corona in Pflegeheimen anrichtete, war „furchtbar“.

Furchtbar aber seien auch die Leiden von Angehörigen gewesen, die ihre Eltern oder Großeltern plötzlich nicht mehr besuchen durften.

Da war ein dementer Vater, jeden Tag hatte die Tochter fürsorglich vorbeigeschaut, körperlich fit war er gewesen und fröhlich – von einem Tag auf den anderen kam niemand mehr zu ihm, er verstand nicht, was geschah, hörte auf zu essen und musste mangelernährt ins Krankenhaus gebracht werden. Viele kennen solche Geschichten.

Was auch immer du tust, „du kannst es eigentlich nur falsch machen“, wie auch immer du entscheidest, es führt in Abgründe: Ausweglosigkeit – das ist die Definition von Tragödie. Isolation zu verordnen, war verzweifelt notwendig, um Leben in Heimen zu retten; und sog vielen Isolierten die Lebenskraft aus Gliedern und Herzen.

Du musst die Menschen schützen, und Schutz richtet Schaden an: Diese schreckliche Doppel-Lehre hat Corona uns erteilt.

Es gab „Gratwanderungen“ und „Grenzsituationen“ überall, sagt Dagmar Behringer: Kinder, die den schulischen Anschluss verpassten; Familien, die ihre Lieben alleine sterben lassen mussten; Menschen, die vereinsamten; „Studierende, die keine neuen Freunde fanden“. In der Bürger-Hotline, die das Gesundheitsamt aufbaute, „kam das sehr direkt an“.

70 Arbeitsstunden pro Woche: Die neue Corona-Normalität

Eines Abends standen die beiden Geschäftsführer einer Firma vor der Tür. Mehrere Beschäftigte hatten sich infiziert, nun flehten die verzweifelten Chefs: Ihr dürft uns nicht schließen! Wir gehen sonst pleite!

Also organisierte das Gesundheitsamt die Durchtestung der gesamten Belegschaft, über Nacht, im Drei-Schicht-Betrieb. „Du musstest dauernd pragmatisch und innovativ irgendwelche Lösungen suchen.“

Oft habe sie 70 Stunden die Woche gearbeitet, sagt Dagmar Behringer. Im Büro sah sie, wie Menschen am Schreibtisch mitten in der Arbeit zu weinen anfingen. Wenn sie in die Gesichter blickte, sah sie dauernd dasselbe: „dass keiner mehr ausreichend schläft“. Viele waren „einfach platt, übermüdet und fertig“. Sie selber habe manchmal gegen Abend gedacht, „ich kann nicht mehr“, bevor sie dann doch weitermachte bis 22, bis 23 Uhr. Freitags saßen sie spätabends noch beisammen, auch fürs Wochenende gab es Dienste. „Es stand kein Stein mehr auf dem anderen.“

So ging es durchs Frühjahr 2020, so ging es durch den Herbst, 2021 hörte es nicht auf, und dann kam Omikron: Im Frühjahr 2022 liefen an manchen Tagen 1500, einmal gar 1700 neue Fälle auf. „Zehn Leute waren nur mit Eingeben beschäftigt.“

Corona, Impfung, Verschwörungserzählungen, Zweifel

Ach, das Virus gibt es gar nicht; und falls es doch existiert, ist es nur wie Grippe. Regierung, Wissenschaftler, Medien, Gesundheitsämter: Die stecken alle unter einer Decke ... Klar, sagt Behringer, auch bei ihnen seien solche Botschaften angekommen: „Wir verklagen Sie!“ Aber sie habe „nicht so die Zeit und Kraft“ gehabt, sich damit zu befassen. Es gab zu viel zu tun.

Kann sie verstehen, dass manche von einer Plandemie sprachen, einer Verschwörung? „Ich kann’s nachvollziehen, wie so eine Fehlentwicklung entsteht“: Menschen in ihrer Isolation, Desorientierung, Not fanden „Leute, die gleichgesinnt“ waren, und bestärkten einander in ihren Erklärungsmodellen und Schuldzuweisungen.

Wenn aber jemand drängend fragt, ob wirklich alle Maßnahmen richtig waren, dann könne sie diesen Zweifel natürlich verstehen. Ausgangssperre, Restaurant-, Schulschließungen: „Wir werden erst in zehn, zwanzig Jahren wissen“, was maßvoll war und was überzogen, was geholfen und was mehr Schaden als Nutzen gestiftet haben mag. Es sei „im Nachhinein unglaublich leicht“, Urteile zu fällen. „Aber man vergisst sehr schnell, wie wenig wir am Anfang wussten.“

Und eines war Dagmar Behringer immer schmerzhaft klar: Wenn ein neues Virus auf eine immunologisch naive – also nicht durch Antikörper oder Impfung geschützte – Bevölkerung trifft und nicht entschlossen in seiner Verbreitung gehemmt wird, dann drohen ungeheuerliche Folgen.

Die Spanische Grippe zwischen 1918 und 1920 kostete mehr Menschenleben als der Erste Weltkrieg – 20, 50, womöglich 100 Millionen starben. Die Indianer Nordamerikas erlitten, als die Europäer ihre Heimat heimsuchten, Kriege und Massaker – dass die Zahl der Indigenen aber zwischen den Jahren 1500 und 1900 von mehr als fünf Millionen auf etwa 200 000 einbrach, lag vor allem an den neuen, eingeschleppten Infektionskrankheiten. „Die Ureinwohner sind daran gestorben wie die Fliegen.“

Nur ist unser Bewusstsein für solche Gefahren erloschen. „Wir tun hier so, als ob uns die Welt gehört. Polio haben wir fast ausgerottet, weil es einen Impfstoff gibt. Wir kennen keine Diphtherie mehr. Tetanus kennen wir nicht mehr.“ Wer aber die Gefahr nicht mehr sehen kann, beginnt zu fragen: Wozu soll ich mich impfen lassen? Es gibt da doch Nebenwirkungen!

Hat Corona die Gesellschaft wirklich nur gespalten?

Dagmar Behringer ist im Laufe der Pandemie aufgestiegen: Weil Dr. Claus Unger, Leiter des Gesundheitsamtes, aus privaten Gründen die Region verließ, ist die Frau, die bereits seit etwa 20 Jahren hier arbeitet, nun die Chefin. Was auffällt an

ihr: Sie erzählt von bitteren Erfahrungen, die sie selber gemacht hat, von tiefen Nöten, die andere durchlitten haben, sie klingt dabei einfühlsam und gewiss nicht stumpf geworden für all die Schicksale, man spürt, vieles ging ihr nahe und geht ihr bis heute nach – und doch vermittelt sie, während sie im Gespräch all das vorüberziehen lässt, geballten Lebensschwung und, ja, Begeisterungsfähigkeit.

Nein, was den Menschen widerfahren ist, war nicht gut. Aber gut war das Gefühl, „pragmatisch entscheiden und improvisieren und nach einer Lösung suchen zu können“, um zu helfen. An der richtigen Stelle zu sein und dort das Richtige zu tun: Das kann einen Menschen erfüllen.

Und vielleicht beschreiben wir Corona ja auch falsch, wenn wir immer nur die Erzählung von der gesellschaftlichen Spaltung wiederkäuen. Ist Corona nicht mindestens ebenso eine Geschichte des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Dagmar Behringer jedenfalls sagt, sie wolle zum Schluss noch eine Botschaft loswerden: Sie würde sehr gerne sehr vielen Menschen danken.

Corona und Dankbarkeit: Was das Wort "gemeinsam" bedeutet

Danken wolle sie zum Beispiel allen, die so „unglaubliche Einsatzbereitschaft“ gezeigt hätten – „Hut ab, klasse!“ Einmal gab es einen Corona-Ausbruch in einer Kita in Waiblingen. Es galt dringend, noch etwas zu klären, nur war es schon nach 22 Uhr. Sie rief dennoch im Rathaus an, vielleicht ist ja doch noch jemand da ... und tatsächlich hob jemand ab: Am Apparat war Oberbürgermeister Hesky. Oder Stefan Hein, im Landratsamt sonst eher für Radwege-Ausbau und Klimaschutz zuständig: Er habe die Programmierung einer Testanmeldeplattform organisiert. Oder Gerd Holzwarth, Dezernent für Forst, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Vermessung: Er baute das Impfzentrum auf. All die Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, Ortspolizisten, all die Leute in Schulen und Kitas – „es hat mir total Freude gemacht“, mit ihnen zu arbeiten, ihre Hilfsbereitschaft war „berührend“.

Und danken wolle sie all den vielen Menschen, die sich „sehr verantwortungsvoll verhalten“ haben, „um andere zu schützen“; all den vielen Menschen, die „die schwierige Lage anerkannt“ und verstanden hätten, worauf es in einer Pandemie – nein, worauf es im ganzen Leben eigentlich immer ankommt: dass es „nur gemeinsam“ geht.