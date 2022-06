Wo finden ehrenamtliche Flüchtlingshelfer im Rems-Murr-Kreis Hilfe?

Wer sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert und nun merkt, dass ihm die Aufgaben über den Kopf wachsen, sollte sich Hilfe suchen. Landkreis und Städte haben Mitarbeitende, die helfen, Lösungen für Probleme zu finden. Dies sind mögliche Anlaufstellen im Rems-Murr-Kreis.

Caritas

Seit dem 1. Mai finanziert die Stadt Waiblingen der Caritas eine Vollzeitstelle für die Betreuung ukrainischer Geflüchteter, die auch von Ehrenamtlichen kontaktiert werden kann. Die russischsprechende Sozialarbeiterin Sviatlana Babyleva ist telefonisch erreichbar unter 01 51/70 90 11 60 sowie per E-Mail an babyleva.s@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de. Offene Sprechstunden bietet sie an im Familienzentrum Karo, Alter Postplatz 17, mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr, sowie in der Anschlussunterbringung, Max-Eyth-Straße 25, mittwochs von 14 bis 16 Uhr.

Hilfesuchende können sich außerdem an Juliane Beckhoff von der Servicestelle Ehrenamt Asyl Rems-Murr der Caritas wenden: telefonisch unter 01 51/70 90 12 07 sowie per E-Mail an beckhoff.j@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de.

Rems-Murr-Kreis

Ansprechpartner beim Landratsamt sind die Ehrenamtskoordinatoren Harald Luttmann (Telefon 0 71 51/5 01-16 70, E-Mail: h.luttmann@rems-murr-kreis.de) sowie Sandra Kreb (Telefon 0 71 51/5 01-14 17, E-Mail: s.kreb@rems-murr-kreis.de).

Waiblingen

Das Integrationsmanagement erfolgt bei der Stadt Waiblingen durch die Caritas (s. o.). Montags von 10.30 bis 12 Uhr gibt es im Familienzentrum Karo einen Treff für Geflüchtete aus der Ukraine. Eine muttersprachliche Kursleiterin beantwortet Fragen aller Art. Hilfesuchende Ehrenamtliche können sich auch an die Hotline der Stadt Waiblingen unter der Telefonnummer 0 71 51/50 01-26 86 wenden oder per E-Mail an ukraine-info@waiblingen.de und an die Koordinationsstelle Netzwerk Asyl per E-Mail: netzwerkasyl@waiblingen.de. Der ehrenamtliche Dolmetscherpool kann für Übersetzungen bei Ämtern und Behörden angefragt werden per E-Mail an ute.ortolf@waiblingen.de.

Winnenden

Anfragen hinsichtlich der Unterstützungsmöglichkeiten von Ehrenamtlichen sind möglich per E-Mail an helfen@winnenden.de, an birsen.armac@winnenden.de oder telefonisch unter 0 71 95/13-3 27). Fragen zum ehrenamtlichen Dolmetscherpool kann man an die E-Mail-Adresse zuhause@winnenden.de richten.

Sondersprechzeiten im Integrationsmanagement für ukrainische Bürgerinnen und Bürger sind von 9 bis 12 Uhr im Rathaus in einem mit einem grünen Hinweisschild gekennzeichneten Büro im zweiten Obergeschoss.

Schorndorf

Ehrenamtliche und Geflüchtete können sich an das Integrationsmanagement wenden, in der offenen Sprechstunde im Fachbereich Familie und Soziales, Arnold-Areal, Karlstraße 15: Montag bis Mittwoch 8 bis 12.30 Uhr; Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. Kontaktaufnahme ist auch telefonisch und per E-Mail möglich: 0 71 81/6 02-55 55 und integration@schorndorf.de.

Ein Begegnungscafé für Ehrenamtliche und Geflüchtete ist dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr im Zentrum für Ideen und Begegnungen in der Schlachthausstraße 5.