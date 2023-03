Wo ist das Personal? Fachkräftemangel im Rems-Murr-Kreis spitzt sich weiter zu

Kitas schließen im Rems-Murr-Kreis früher, Fahrten des öffentlichen Nahverkehrs fallen aus, Geschäfte und Cafés öffnen einen (halben) Tag weniger pro Woche, Ärzte finden keinen Nachfolger für ihre Praxis, wenn sie in den Ruhestand gehen. Und das sind nur einige willkürlich herausgegriffene Beispiele. Stattdessen hängen in vielen Schaufenstern Stellengesuche. Erzieher, Bäckereifachverkäuferinnen, Architekten und medizinisch-technische Angestellte werden so unter anderem gesucht. Fachkräftemangel. Überall und in allen Branchen ist das Personal knapp.

Volksbank Stuttgart: Attraktivitätsverlust des Jobs deutlich zu spüren

Gefühlt hat die Corona-Pandemie das Problem verschärft. Zuvor schienen eher einzelne Branchen betroffen. Nun scheint es an Mitarbeitenden zu mangeln, wohin man auch schaut. Wo sind nur die ganzen Leute hin? Längst sind auch einst begehrte Ausbildungsberufe mit geregelten Arbeitszeiten und ordentlichem Einkommen offenbar weniger attraktiv.

Stefan Zeidler, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Stuttgart, beispielsweise sagt: „Wir spüren deutlich, dass der Beruf des Bankangestellten an Attraktivität verloren hat.“ Es werde immer schwerer, Auszubildende zu bekommen, ja überhaupt Arbeitskräfte zu finden. Die Volksbank (wie übrigens auch die Sparkasse) reagiert darauf mit Angeboten für Quereinsteiger. Wer in einer Kennenlernphase durch seine Arbeitsweise überzeugen kann, kann sich berufsbegleitend zum Bankassistenten und Bankkaufmann oder Bankkauffrau weiterbilden. Um die Mitarbeiter zu halten, die man hat, bietet die Volksbank außerdem aktuell keine Altersteilzeit mehr an.

Die Corona-Pandemie hat das Problem verschärft

Völlig andere Branche, ähnliche Probleme: Das Kesselhaus in Schorndorf hat zurzeit zwischen 14 und 17 Uhr geschlossen. Pünktlich um 22 Uhr ist Feierabend, längeres Sitzenbleiben wie manchmal früher ist nicht mehr drin. Denn dann müssen auch zwei Mitarbeitende länger bleiben und das ist angesichts der aktuellen Lage ebenfalls nicht drin. Am Nachmittag wird das Kesselhaus laut Betreiber Dietmar Härer zwar wieder öffnen, wenn das Wetter besser und der Biergarten geöffnet ist.

Dennoch: Personalmangel sei gerade in der Gastronomie ein großes Problem, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Rems-Murr. Härer bestätigt den gefühlten Eindruck, dass die Pandemie die Lage zugespitzt habe: „Vor Corona war fast alles noch in Ordnung. Durch die Lockdowns haben sich viele Leute aus Gastronomie und Hotellerie andere Stellen gesucht, oft auch berufsfremd.“ Die meisten kämen nicht zurück, weil sie in anderen Branchen oft familien- und freizeitfreundlichere Arbeitszeiten gefunden hätten. Das Problem ist aus seiner Sicht nur durch Ausbildung und faire Arbeitsbedingungen zu lösen. So bezahlt Härer seinen Mitarbeitenden etwa einen monatlichen Inflationsausgleich und plant, eine Sonn- und Feiertagskarte mit höheren Preisen einzuführen, um dann den Angestellten, die an diesen Tagen arbeiten, einen steuerfreien Zuschlag bezahlen zu können.

Fachkräftemangel hat sich verschärft: Wo sind die Leute hin?

„Der Fachkräftemangel hat sich verschärft“, bestätigt Christine Käferle, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Waiblingen. Besonders betroffen sind Gastronomie und Hotellerie und alle medizinischen und pflegerischen Berufe. Aber auch Erzieher, Lehrer und Mitarbeitende im öffentlichen Dienst würden dringend gesucht. „Wir tun uns sogar selbst schwer, obwohl wir quasi an der Quelle sitzen. Es gibt nahezu keinen Bereich, der nicht von Fachkräftemangel betroffen ist“, sagt Christine Käferle.

Wo sind die Leute hin? Gerade die Gastronomie kämpfe mit Abwanderung. Digitalisierung und Strukturwandel der Arbeitswelt hätten sich während der Pandemie beschleunigt, der IT- und der Ingenieursektor etwa seien gewachsen.

Hinzu komme aber auch der demografische Wandel – und der verheißt eher eine weitere Verschärfung des Problems in den kommenden Jahren. Waren bundesweit 2011 noch 9,7 Prozent der Arbeitnehmer älter als 55 Jahre, sind es aktuell laut Käferle 22,4 Prozent. Im Rems-Murr-Kreis lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2016 bei 32.020. 2022 waren es 44.570 Personen. Die Zahl der jungen Menschen dagegen hat sich kaum verändert. Im Rems-Murr-Kreis gab es 2016 18.710 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte unter 25 Jahren, 2022 waren es 18.370.

Zu wenig Menschen für die Zahl der Arbeitsplätze

Bitteres Fazit: „Es gibt zu wenig Menschen im erwerbsfähigen Alter für die Zahl der Arbeitsplätze“, so Käferle. Die Zahl der Arbeitsplätze habe sich entgegen anderslautenden Befürchtungen nicht verringert. Die Digitalisierung verändere nicht die Zahl, sondern die Art der Arbeitsplätze und lasse diese sich schneller weiterentwickeln.

Dies böte wiederum auch Chancen, sagt die Arbeitsagentur-Chefin. Weil sich die Arbeitsplätze rasant veränderten, könnten auch immer wieder Menschen durch Weiterbildung die nötigen Qualifikationen erwerben. Berufliche Weiterbildung ist für Käferle ein Schlüssel, um den Strukturwandel zu meistern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch der Übergang von der Schule in den Beruf biete Potenzial, es müsse verstärkt auf Berufsorientierung und Praktika gesetzt werden, was während der Pandemie teilweise nicht möglich war.

Attraktive Jobs: "Häufig geht es weniger um die Bezahlung"

Aber es gibt noch mehr zu tun. Unter anderem sollten laut Käferle Arbeitslose qualifiziert werden, auch Langzeitarbeitslose sollten nach Möglichkeit besser in den Arbeitsmarkt integriert werden, ebenso wie Menschen mit Behinderung und Fachkräfte aus dem Ausland. Auch über längeres Arbeiten im Alter und die Möglichkeiten, wie Frauen mehr arbeiten könnten, müsse man sich Gedanken machen. Für Christine Käferle das A und O bei diesen Personen: Flexibilität. „Wer nicht 40, sondern vielleicht nur 20 oder 30 Stunden arbeiten muss, tut dies vielleicht gerne auch im Rentenalter.“

Ähnlich sei es bei Frauen: Eine Vollzeitstelle ist für die meisten Mütter wegen der Kinderbetreuung nicht zu stemmen, mehr als eine halbe Stelle aber häufig schon – erst recht, wenn Arbeitszeit und -ort relativ flexibel sind. Generell, da ist sich Käferle sicher, hätten Arbeitgeber viele Möglichkeiten, um Tätigkeiten attraktiv zu machen: „Häufig geht es weniger um die Bezahlung, sondern vielmehr um private Bedürfnisse. Dabei kann die Möglichkeit zur mobilen Arbeit ebenso entscheidend sein wie geschickte Schichtsysteme.“