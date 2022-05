Wo sollen Geflüchtete aus der Ukraine im Rems-Murr-Kreis auf Dauer leben?

Es gibt Geflüchtete - und es gibt Flüchtlinge. „Wir etablieren eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“, räumte Landrat Richard Sigel die unterschiedliche Behandlung von Schutzsuchenden aus der Ukraine und von Asylbewerbern aus allen anderen Ländern ein. Ukrainerinnen und Ukrainer brauchten für die Einreise kein Visum und erhalten sofort eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Doch ein Problem haben Neuankömmlinge wie alteingesessene Rems-Murr-Bürger gemeinsam. Die Wohnungssuche. „Wir haben ein Wohnraum-Problem in der Region“, sagte Sigel im Sozialausschuss des Kreistages am Montag. 2500 Zugezogene aus der Ukraine machen die Suche nicht leichter.

Ein Großteil der Geflüchteten ist privat untergekommen

Im Rems-Murr-Kreis waren Anfang Mai fast 2500 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert, sagte Frank Schneider, Leiter des Ausländeramts im Landratsamt, über die aktuelle Situation. Das zumindest ist die offizielle Zahl der bei den Ausländerbehörden gemeldeten Personen, betonte Schneider. Es können aber durchaus mehr sein. Denn Geflüchtete aus der Ukraine reisten ohne Visum nach Deutschland ein und wurden nicht automatisch registriert. Das erklärt die unterschiedlichen Angaben über die nach Deutschland geflüchteten Ukrainer: Die Bundespolizei spricht von deutschlandweit 400.000 Menschen, die Bundesländer hingegen kommen auf 690.000. Mit über 80.000 Geflüchteten hat die Zahl der Menschen, die in Baden-Württemberg Zuflucht suchten, bereits im Mai fast das Niveau der Geflüchteten des gesamten Jahres 2015 (98.000) erreicht.

Mehr als 400 Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen

Die Fluchtbewegungen von 2015/2016 und 2022 unterscheiden sich jedoch in vielerlei Hinsicht, betonte Frank Schneider im Ausschuss. Überwiegend suchen nämlich Frauen und Kinder Schutz vor Krieg, Bomben und Gewalt in der Ukraine. Mehr als 400 Kinder und Jugendliche besuchen bereits Vorbereitungsklassen in Schulen zwischen Rems und Murr. Auch in den Kindertagesstätten, die schon bisher unter Fachkräftemangel leiden und nicht alle Kinder aufnehmen können, wächst der Druck.

Um die Belange von Kindern und Jugendlichen kümmert sich das Kreisjugendamt. Frank Schneider wies im Sozialausschuss noch einmal auf dessen Arbeitsschwerpunkte in der aktuellen Situation hin. So nehmen die Meldungen über traumatisierte Kinder und Jugendliche zu, und auch der Beratungsbedarf von Eltern und anderen Begleitpersonen sei hoch. Völlig unterschiedlich ist die Perspektive der Geflüchteten des Jahres 2022 - im Vergleich zu 2015/16: Die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen baldmöglichst in ihre Heimat zurück. An Integration seien sie nicht interessiert.

Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften weiter ausbauen

Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist groß. Untergekommen seien rund 2000 der 2500 Geflüchteten privat, schätzt Frank Schneider. Im Gegensatz zu 2015/2016, als reihenweise Sporthallen zu Notquartieren für die jungen Männer umgewandelt werden mussten und der Landkreis Containerdörfer errichtete. Das erste auf die Schnelle eröffnete Ankunftszentrum für Ukrainer im Rems-Murr-Kreis, der Mönchhof bei Kaisersbach, ist mittlerweile wieder ein Schullandheim.

Derzeit reicht die BBW-Halle in Waiblingen (100 Plätze) als erste Anlaufstation aus, um Geflüchtete mit Essen, Kleidung und Spielzeug zu versorgen, Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und Corona-Testungen vorzunehmen. Möglichst bald sollten die Menschen von dort in Unterkünfte der Städte und Gemeinden oder noch besser in private Wohnungen vermittelt werden. Der Rems-Murr-Kreis plant, die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften weiter auszubauen. Ende Mai soll es etwa 1600 Plätze in 24 Orten geben, bis zum Jahresende fast 1900 in 28 Unterkünften, kündigte Frank Schneider.

Es werden noch mehr Menschen in den Rems-Murr-Kreis kommen

Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist aber nicht unendlich, gab SPD-Kreisrat Alexander Bauer im Sozialausschuss zu bedenken. Viele Leute, die Ukrainern spontan Unterschlupf gewährten, kommen mit der Zeit an ihre Grenzen. Das freigeräumte Kinderzimmer für die Gäste aus der Ukraine ist keine Dauerlösung. Bauer befürchtet, dass der Kreis vielen dieser Geflüchteten eines Tages ein anderes Dach über dem Kopf besorgen muss. Eine immense Aufgabe, zumal das Ausländeramt damit rechnet, dass der Rems-Murr-Kreis noch weitere 1000 Geflüchtete aufnehmen muss, um seine Quote zu erfüllen.