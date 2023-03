Wut über Bahn-Sperrung bei Waiblingen: Wegen Verkehrs-Chaos Abitur in Gefahr?!

Wenn der Schienenweg zwischen Waiblingen und Cannstatt ab dem 21. April teilweise lahmgelegt wird und sich auch auf den Straßen die Staus häufen werden – wie sollen eigentlich die jungen Leute, die just in dieser Zeit ihr Abi schreiben, pünktlich zur Prüfung kommen? Die Oberbürgermeister im Rems-Murr-Kreis sind stinksauer, und die grüne Landtagsabgeordnete Swantje Sperling fordert radikale Schritte gegen die Bahn-Pläne.

Offener Brief der Oberbürgermeister an Bahn-Manager Olaf Drescher

Die Wut auf die Deutsche Bahn wegen der geplanten Sperrung kocht hoch wie noch nie. Jetzt schlagen auch die Oberhäupter der Großen Kreisstädte Backnang, Fellbach, Schorndorf, Waiblingen, Weinstadt und Winnenden Alarm in einem Brief an Olaf Drescher, Leiter des DB-Projekts Stuttgart–Ulm (üblicherweise unterm Stichwort „Stuttgart 21“ gefasst).

„Die Oberbürgermeister des Rems-Murr-Kreises“, heißt es darin, „sind äußerst irritiert von der kurzfristigen Mitteilung der Deutschen Bahn, dass es bereits ab dem 21. April wegen Kabelarbeiten zu massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen wird. Unter anderem ist die Strecke Bad Cannstatt nach Waiblingen betroffen – eine Strecke, die zahlreiche Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis nutzen, um zur Arbeit oder etwa zur Schule nach Stuttgart zu gelangen. Auch Auspendler aus der Landeshauptstadt sind betroffen, die zum Beispiel ihre Arbeitsstätte bei unseren Unternehmen im Kreis haben, und auf die S-Bahn angewiesen sind.“

Die Oberbürgermeister „bemängeln nicht nur die Kurzfristigkeit der Mitteilung, sondern auch, dass dabei keine weiteren Details kommuniziert worden sind, erst recht keine entsprechenden Alternativen.“ Klar sei derzeit nur, dass es durch die angekündigten Sperrungen zu mehr Verkehr auf den Straßen und damit auch zu mehr Staus kommen wird.

Bahn-Vollsperrung und Stau-Chaos pünktlich zum Abi?

„Besonders schwierig“ sei der geplante Beginn der Bauarbeiten am 21. April – denn „ab dem 19. April finden die schriftlichen Abiturprüfungen sowie im Anschluss weitere Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg statt.“ Wie sollen die Betroffenen „rechtzeitig an ihre Schule, ihren Arbeitsplatz oder an die Universität kommen“, wenn das Verkehrssystem zusammenbricht?

Die Oberbürgermeister fordern: „Die Kommunen sollten in Gesprächen daran beteiligt werden, wie ein Ersatzsystem aufgebaut und bestmöglich abgestimmt werden kann“, damit die Leute „rechtzeitig zu ihren Zielorten“ gelangen.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Swantje Sperling, Wahlkreis Waiblingen, geht in ihren Forderungen noch deutlich weiter: Sie appelliert „an die Deutsche Bahn, Alternativen zu einer Vollsperrung ernsthaft zu prüfen“.

Sperling: Zur Not muss das Bundesverkehrsministerium die DB stoppen

Es muss ohne Vollsperrung gehen - Ohne „ausreichend Zeit für ein sorgfältig durchdachtes Ersatzverkehrskonzept droht der Verkehrsinfarkt angesichts der ohnehin äußerst angespannten Verkehrssituation zwischen Stuttgart und Waiblingen. Zugleich torpedieren Vollsperrungen immer auch die Ziele der Mobilitätswende, indem der öffentliche Personennahverkehr gegenüber dem Auto unattraktiv wird.“

Falls die DB sich „uneinsichtig“ zeige und auf Vollsperrungen beharre, „muss das Bundesverkehrsministerium einschreiten. „Angesichts der gravierenden Folgen für die ganze Region darf eine Vollsperrung wirklich nur das allerletzte Mittel sein.“

Sollten Vollsperrungen aber „wirklich unumgänglich sein, so ist zumindest eine Verlegung in die verkehrsarme Sommerferienzeit angebracht.“