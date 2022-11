Zehn Corona-Tote im Rems-Murr-Kreis am Freitag, 4. November? Das sagt das Landratsamt

Wer am Freitag (4.11.) auf das Corona-Statistik-Dashboard des Rems-Murr-Gesundheitsamtes schaute, konnte kurz einen Schrecken kriegen. Dort war quasi plötzlich von zehn Corona-Toten mehr als am Vortag zu lesen. Doch hieß es nicht ständig, die jetzigen Corona-Varianten seien nicht mehr so gefährlich? Langsam, langsam. Keinen Grund zur Beunruhigung sieht Gerd Holzwarth, Dezernent im Landratsamt.

Es seien gar nicht zehn Menschen an einem Tag gestorben, sagt Holzwarth. Von einer Eskalation der herbstlichen Pandemie-Lage könne demnach keine Rede sein. Vielmehr gehen die Meldungen der Verstorbenen „oft mit einigem zeitlichen Versatz beim Gesundheitsamt ein“.

Obendrein könnte der Feiertag am Dienstag, 1. November, eventuell den üblichen Meldeverzug noch etwas verstärkt haben. „Im Dashboard werden die dann auf einen Schlag eingepflegt, was am Freitag zu einem Sprung von 658 auf 668 geführt hat.“

Die zehn Todesfälle mit Corona-Bezug im Rems-Murr-Kreis wurden in der Einzelgrafik im Online-Dashboard im Nachhinein dem Sterbedatum zugeordnet. Man kann also nachvollziehen, wie es wirklich war:

25. Oktober: ein Todesfall

26. Oktober: zwei Todesfälle

27. Oktober: 0

28. Oktober: ein Todesfall

29. Oktober: ein Todesfall

30. Oktober: ein Todesfall

31. Oktober: 0

1. November: ein Todesfall

2. November: ein Todesfall

3. November: zwei Todesfälle

4. November: 0.

So bleibt also weiterhin die These unangefochten robust, dass die Corona-Pandemie aufgrund der bereits hohen Durchseuchungs- und Impfrate sowie der tendenziell „milderen“ Verläufe von Omikron 2022 zwar zu höheren Inzidenzen, aber zu viel weniger Todesfällen und einem Absinken der Sterblichkeit womöglich auf oder sogar zeitweise unter Grippeniveau (0,1 Prozent) gezeitigt hat. Hier Vergleichszahlen für den Rems-Murr-Kreis. Datenquellen sind das Rems-Murr-Gesundheitsamt und das Landesgesundheitsamt:

Infektionsmeldungen von Anfang November 2020 bis Ende Januar 2021: 8401; Todesfälle nach Infektion von Mitte November bis Mitte Februar: 184; Sterblichkeit: 2,2 Prozent.

Infektionsmeldungen von Anfang Januar bis Ende März 2022: 71.244; Todesfälle nach Infektion von Mitte Januar bis Mitte April 2022: 71; Sterblichkeit: 0,10 Prozent.

Infektionsmeldungen von Anfang April bis Ende Juni 2022: 36.473; Todesfälle nach Infektion von Mitte April bis Mitte Juli: 28; Sterblichkeit: 0,077 Prozent

Juli 2022: 15.140 Infektionsmeldungen; elf Todesfälle nach Infektion; Sterblichkeit: 0,072 Prozent.

August 2022: 7115 Infektionsmeldungen; elf Todesfälle nach Infektion; Sterblichkeit: 0,15 Prozent.

September 2022: 4991 Infektionsmeldungen; 13 Todesfälle: Sterblichkeit: 0,26 Prozent.

Oktober 2022: 11.992 Infektionsmeldungen; 14 Todesfälle nach Infektion; Sterblichkeit 0,11 Prozent.

Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Die Errechnung einer exakten Sterblichkeit ist gar nicht möglich. Sie wird zweifelsohne mit steigender Dunkelziffer der Infektionen und abnehmender Testungs- und Melderate im Sommer und Herbst 2022 immer ungenauer.