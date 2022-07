Zeitungspatenschaft: VSW Schweißtechnik hilft der Waiblinger Salier-Realschule

Im Café Fair der Waiblinger Salier-Realschule herrscht lebhafter Betrieb. Schülergruppen sitzen verteilt an Tischen und Sitzmöbeln. Beim Essen, Snacken und einem kühlen Getränk entdecken sie ihre Tageszeitung. Dank der Zeitungspatin und Geschäftsführerin von VSW Schweißtechnik Andrea Schietinger liegt ein Jahr lang täglich die Waiblinger Kreiszeitung für sie aus.

Das Cafe Fair als Lektüre-Treff

Die Stammbesucher des Schülercafés kennen die Speise- und Getränkekarte schon auswendig, aber heute haben die versammelten Sechs- und Achtklässler ohnehin nur Augen für die Tageszeitung, die künftig beim Cafébesuch nicht mehr fehlen darf – ganz wie in der „echten“ Gastronomie.

Schüler bedienen auf freiwilliger Basis in dem von Schulsozialarbeiterin Ute Pfander und Religionslehrer Heinz Rupp koordinierten Treffpunkt. Für ihr Engagement über den Unterricht hinaus erhalten sie ein Zertifikat. „Das wird bei künftigen Arbeitgebern gern gesehen“, weiß die ZVW-Projektverantwortliche und Ausbilderin Annette Kumlin.

Wie Andrea Schietinger zur Zeitung bekehrt wurde

Das Schülercafé existierte zur Schulzeit der Zeitungspatin noch nicht (Zeitungspatenschaft - so geht's). „Ich denke immer noch sehr gerne an meine Schulzeit an der Salier-Realschule zurück“, sagt Andrea Schietinger, Geschäftsführerin der VSW Schweißtechnik GmbH. Die ehemalige Schülerin sagt, Zeitunglesen habe bei ihr erst später angefangen.

„Wir waren in der vierten Klasse noch nicht so die Oberleser“, gesteht sie lachend. Dass sie heute nicht mehr „ohne“ könne, habe sie einer findigen Idee der Klassenlehrerin zu verdanken. „Sie hat für jeden Schreibfehler, den wir in der Zeitung finden, Kreuzle verteilt. Wer genug beisammen hatte, bekam ein kleines Geschenk.“

Ihr Lesebedarf sei seitdem nicht mehr abgeflacht. „Heute lese ich viel Zeitung, weil ich den Informationen vertrauen kann.“ Schüler könnten nicht früh genug anfangen, regelmäßig Zeitung zu lesen. Bei ihr hätten sich Rechtschreibung, Wortschatz, Ausdrucksweise klar verbessert. (Mehr zur VSW Schweißtechnik hier.)

Für Schulleiter Mario Comite ist die Zeitung ein Gewinn für die Meinungsbildung. „Immer mehr wird aus dem Netz gezogen, die Frage ist immer, wie sicher diese Informationen sind.“ Um sich eigene Gedanken zu einem Thema zu machen und eine eigene Position herauszubilden, hätten seriöse Nachrichten und Informationen aus der Tageszeitung einen hohen Stellenwert. „Sie liefert die komplexen Zusammenhänge und benennt Quellen.“

Das 2017 eingerichtete Schülercafé - laut Comite ein Leuchtturmprojekt der Schule - sei der geeignete Ort. „Hier kommen alle vorbei und wo sie ausliegt, wird sie auch gelesen“, bestätigt er.

Auch Jetesa blättert "alles mal durch"

Was sagen die Test-Leserinnen Pia, Jetesa, Esila, Helen und Sonja? „Schon cool“, meinen sie. „Meine Eltern lesen sie immer und ich auch, wenn mich was interessiert“, sagt Pia. Bei welchen Artikeln sie wohl hängenbleiben? „Ich blättere alles mal durch und schaue, was mich aktuell interessiert“, sagt Nebensitzerin Jetesa. Vom aktuellen Thema Lieferengpässe sind sie unmittelbar selbst betroffen. Der frühzeitig bestellte blaue Sitzsack, den der ZVW bei jeder Zeitungspatenschaft beisteuert, sei nicht rechtzeitig gekommen, werde aber nachgeliefert. Bis dahin können sich die Schüler jetzt schon mal schlaumachen über die Hintergründe der ausgebliebenen Lieferung.