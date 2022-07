Zeltspektakel Winterbach: Bilanz okay dank Fördergeld vom Bund, Neuauflage 2024

Mit einem finanziellen Defizit endet diesmal das Winterbacher Zeltspektakel – aber es hat stattgefunden; allein das ist angesichts der brutal widrigen Umstände schon ein kleiner Triumph. Und: Auch 2024 wird es wieder ein Spektakel geben.

Vor drei Jahren wirkte am Ende alles unfehlbar leicht. 2019, das war ein Flug auf der Wolke, mit dem Rückenwind der interkommunalen Gartenschau wurde das Zeltspektakel zum Rekordereignis. 25 500 zahlende Gäste; und John Fogerty wollte gar nicht mehr runter von der Bühne.

Diesmal war von Anfang an alles schwer.

Zeltspektakel mit rundum tückischen Rahmenbedingungen

So ein Festival braucht planerischen Vorlauf. Du musst dich früh festlegen: machen oder nicht? „Vor einem Jahr haben wir entschieden“, erinnert sich Christoph Goldschmidt von der Kulturinitiative Rock. „Aus heutiger Sicht war es ein ganz schönes Risiko.“ Denn wie willst du die Lage in einem Jahr einschätzen, wenn niemand weiß, was Corona in drei Wochen anrichtet? „Es war ein Blindflug“, sagt Goldschmidt.

Die ersten vier Acts waren recht zügig beisammen, aber dann wurde die Suche zum zähen Ringen. Viele Bands wollten sich nicht festlegen, die ganze Branche hing in der Schwebe. Das Spektakel-Programm stand erst im Frühjahr komplett. Folge: Der Vorverkauf in der Weihnachtszeit, traditionell eine wichtige Weichenstellung, lahmte.

Dann kam der Krieg, er brachte tägliche Debatten um Energiepreise, vielen sitzt der Hunderter für zwei Tickets da nicht mehr locker – und die Infektionszahlen, die doch angeblich sinken, wenn es warm wird, stiegen ab Juni wieder steil.

„Fehlt Butter, fehlt Käse“, sagt Goldschmidt: Haste kein Glück, kommt Pech dazu. Im Juni sagte Alan Parsons ab, Wirbelsäulenverletzung – wie willst du binnen vier Wochen einen Ersatz finden, der ein Zelt für 4000 Leute füllen kann? Vergiss es.

Zeltspektakel-Besucher: Etwa 10.000 Zahlende weniger als 2019

Rund 15 500 zahlende Gäste: Das ist die vorläufige Bilanz des Winterbacher Zeltspektakels 2022. Etwa 10 000 weniger als 2019. Nicht nur der Parsons-Ausfall hat reingehauen – insgesamt, schätzt Clauss, seien etwa „30 Prozent“ weniger Leute gekommen als aufgrund der Strahlkraft der Künstler kalkuliert. Beispiel Helge Schneider: In normalen Zeiten hätte er das bestuhlte Zelt wohl vollgemacht.

Andere Veranstalter erleben ähnliches: Das Ulmer Zelt zum Beispiel hat sonst eigentlich immer sichere 20 000 Zahlende; dieses Jahr blieb der Zähler bei gut 16 000 hängen. Die Veranstalter haben bereits angekündigt, dass sie „ein negatives Ergebnis ausweisen“ werden müssen.

Und weil man ja sonst keine Sorgen hat: Die Hitze war diesmal zeitweise so brachial, dass vor 17 Uhr kaum jemand in den Winterbacher Biergarten kam.

Dem Zeltspektakel drohte ein sechsstelliges Minus - dann kam "Neustart Kultur"

Das Zeltspektakel ist ein Event mit hohen Fixkosten – es hätte diesmal „ein sechsstelliges Minus“ gesetzt, sagt Steffen Clauss; und zwar „womöglich mit einer 2 davor statt einer 1“. Aber die Betonung liegt auf dem Wort „hätte“.

Denn die Kulturinitiative hat schon vor dem Festival Mittel aus dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ des Bundes „beantragt und tatsächlich auch gekriegt. Das rettet uns so ein bisschen“. Die Ini erhielt eine „sechsstellige“ Summe. Genauer will Clauss nicht werden, aber das Wesentliche steht sowieso in den öffentlichen Förderrichtlinien: Das Zeltspektakel fällt in die Kategorie Festivals mit mindestens 3000, aber weniger als 40 000 verkauften Tickets; dafür sieht „Neustart Kultur“ bis zu 150 000 Euro Unterstützung vor.

Null auf null werden sie dennoch nicht rauskommen. „Auf jeden Fall waren wir mutig“, sagt Claus. Aber nein, zufrieden sei er „nicht unbedingt“.

Wobei, da sollte ihn mal jemand korrigieren: In gewisser Weise ist das Zeltspektakel 2022 eine größere Leistung als alle zuvor. Keine der früheren Ausgaben musste derart immensen Widrigkeiten abgetrotzt werden. Wenn's läuft, kann auch der Mittelmäßige glänzen. Wahre Klasse offenbart sich im Durchhalten.

Das Zeltspektakel hat Zukunft

Es gab Zeiten vor sechs, acht Jahren, da war, wenn ein Zeltspektakel zu Ende ging, gar nicht klar, ob es ein nächstes geben würde. Das Team wirkte doch etwas ermüdet. Wenn man Clauss am Rande des Abschlusskonzertes fragte, wie es weitergehe, antwortete er: „Mal gucken.“

Diesmal haben sie am Mittag des letzten Festivaltags „ein bisschen palavert“, erzählt Steffen Clauss, „und die Stimmung war so, als ob es selbstverständlich ist“, dass natürlich dem 12. Zeltspektakel das 13. folgen wird. „Wenn's auch sonst schwierig war – die Stimmung ist 1A. Wir haben sehr viele neue Leute als Helfer. Das motiviert schon.“ Man müsse, sagt Clauss, „auch mal ein schlechtes Jahr in Kauf nehmen, um wieder ein Gutes zu haben. Ein paar Körner haben wir noch.“