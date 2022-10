Zu viele Plastiktüten in der Biotonne: Müll-Kontrollen im Rems-Murr-Kreis noch bis 21. Oktober

Johan Kando marschiert vorweg. In der Hand hält er einen armlangen, vorne als Schlinge geformten, dunkelgrauen Stab. Mit diesem Detektor fährt er routiniert an beiden Seiten der braunen Biomülltonne von oben nach unten und wieder zurück entlang. Kein Ton erklingt. Gut. Das bedeutet: In dieser Tonne sind keine metallischen Teile wie Konservendosen oder Alufolie. Andernfalls hätte der Detektor ein akustisches Signal gegeben. Kando öffnet den Deckel der Mülltonne, wirft einen prüfenden Blick hinein. Grüngut und Gemüsereste. Bei dieser Tonne ist alles in Ordnung. Sein Kollege Gianluca Prencipe hängt sie in die Halterung am Müllwagen ein, der Biomüll verschwindet im Inneren des Müllwagens. Dann steuert Cemal Haykier das große Fahrzeug ein Stück weiter. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) kontrolliert diese und nächste Woche schwerpunktmäßig, ob die Biomülltonnen im Rems-Murr-Kreis korrekt befüllt sind.

Rasenschnitt ja, verschimmelter Toast in der Verpackung nein

Weiter geht es. Detektor, Sichtkontrolle, leeren. Eine Tonne nach der anderen. Zumindest die Mülltonnen, in denen tatsächlich nur Biomüll steckt. Denn geleert werden nur die Tonnen, die richtig befüllt am Straßenrand stehen. Das bedeutet: Der Deckel muss geschlossen sein. Im Biomüll dürfen Küchen-, Obst- und Gemüseabfälle entsorgt werden, außerdem feste Speisereste, verwelkte Blumen, Laub und Rasenschnitt. Auch Kaffee- und Teesatz mit Filter und Beutel machen keine Probleme. Verschimmeltes Toastbrot oder vergammelte Äpfel mitsamt der Verpackung haben in der Tonne allerdings nichts verloren. Als Verpackung für den Biomüll eignen sich lediglich Papiertüten und Zeitungspapier.

Wer sich nicht daran hält, bekommt die Rote Karte, und zwar wortwörtlich: Tonnen, die sogenannte Fremdstoffe enthalten, werden nicht geleert. Stattdessen hängen Johan Kando und seine Kollegen von der Entsorgungsfirma Kurz einen roten Zettel daran, auf dem steht, warum die Tonne noch voll ist und welche Möglichkeiten die Besitzer nun haben, ihren Abfall doch noch loszuwerden.

Manche verstecken Restmüll unter Biomüll

„Wir finden in den Biomülltonnen immer wieder Plastiktüten, Dosen und Alufolie. Sogar Elektrogeräte haben wir bei früheren Kontrollen schon entdeckt“, berichtet Prencipe. Auch Holz oder Ziegel wurden bei früheren Kontrollen schon in den Biotonnen entdeckt. „Manche Leute versuchen, andere Abfälle unter einer Schicht Biomüll zu verstecken“, beobachtet Haykier immer wieder. Wenn eine Tonne beispielsweise sehr schwer ist, werden die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs deshalb skeptisch und schauen genau hin. Allerdings käme es immer seltener vor, dass sie Dinge im Biomüll finden, die dort nicht hineingehören. „Pro Tour leeren wir circa 1000 Biomülltonnen“, macht Johan Kando ein Beispiel. Am Vortrag hätten seine Kollegen und er auf ihrer Route nur etwa 30 rote Zettel verteilen müssen, den Inhalt von 16 Tonnen hat er fotografiert, um deren falsche Befüllung zu dokumentieren.

„Das Hauptproblem sind in diesem Jahr Plastiktüten“, sagt Stefanie Baudy, Pressesprecherin der AWRM, nach den ersten drei Kontrolltagen. Dabei fänden die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe weniger kompostierbare Beutel als früher. Die dürfen auch nicht in die Biotonne, dies ist seit Januar im Rems-Murr-Kreis verboten. Vielmehr entdeckten die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe vor allem richtige Plastiktüten. „Teilweise sind diese mit Rest- oder Verpackungsmüll gefüllt. Manchmal enthalten sie aber auch Bioabfälle“, so Baudy. Plastik hat natürlich so oder so nichts in den Braunen Tonnen zu suchen.

Aus Biomüll entsteht Kompost und Dünger

Biomüll, der in einer Plastiktüte verpackt weggeworfen wird, muss nämlich wie Restmüll verbrannt werden. Das verursacht zusätzliche und unnötige Kosten. Außerdem steckt im Biomüll viel Gutes drin, das wiederverwertet werden kann: „Biomüll kommt in die Biovergärungsanlage in Backnang-Neuschöntal. Daraus entstehen Kompost und Flüssigdünger. Bei diesem Prozess werden sogar Strom und Wärme erzeugt“, erklärt Baudy. Deshalb kontrolliert die AWRM ständig, ob Biomülltonnen korrekt befüllt sind: Einerseits sind die sogenannten Detektionsfahrzeuge ständig im Einsatz. Bei diesen Fahrzeugen erkennt ein eingebauter Detektor, ob sich in den Tonnen metallische Teile oder beschichtete Tüten befinden. Auch Sichtkontrollen werden stichprobenartig nach Möglichkeit durchgeführt.

Während des derzeitigen zweiwöchigen Kontrollzeitraums, der noch bis 21. Oktober dauert, schauen die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe noch genauer hin. Sie werfen einen Blick in jede Braune Tonne, haben zusätzlich den Detektor für die manuelle Kontrolle dabei. Eine so gründliche Kontrolle sei aus Zeitgründen nicht permanent möglich, erklärt Baudy. Zuletzt gab es eine solche Schwerpunktaktion im Jahr 2020. „Es geht bei dieser Aktion auch darum, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und ins Bewusstsein zu rücken, dass sich die Biotonne und Plastik nicht vertragen“, so Baudy. Wichtig sei das vor allem in den größeren Wohnsiedlungen in den großen Städten des Landkreises. In diesen Tonnen würden erfahrungsgemäß deutlich häufiger Fremdstoffe entsorgt als in Einfamilienhäusern in den ländlichen Gebieten.