Zugführer verzweifelt gesucht - wie Go-Ahead den Personalmangel beseitigen will

Ärger auf Remsbahn und Murrbahn gehört für Zugpendler zum Alltag. Eines der Probleme: Personalmangel; genug Fahrzeugführer zu finden, ist für Go-Ahead – und die gesamte Eisenbahnbranche – eine kapitale Herausforderung. Wie geht das Unternehmen dabei vor? Eine Nahaufnahme.

Unterwegs in Digitalien: Ein Go-Ahead-Azubi trainiert

Julius Krauß sitzt im Führerstand und steuert ein Triebfahrzeug des Typs Flirt, das typische Wagenmaterial auf der Remsschiene. Der Zug allerdings fährt nicht durch Grunbach oder Geradstetten; die Landschaft, die vor dem 17-Jährigen liegt, ist virtuell, rein digital, ein Film auf einem Großbildschirm. Krauß trainiert in der Go-Train-Akademie von Go-Ahead am Stuttgarter Rotebühlplatz per Fahrsimulator.

Go-Ahead hat seit dem Betriebsstart im Sommer 2019 mit vielen Nöten zu kämpfen und kann die meisten schlichtweg nicht selber beheben. Für die Strecken-Infrastruktur ist die DB Netz zuständig. Baustellen, Langsamfahrstellen, Störungen: Für all das kann Go-Ahead rein gar nichts. Und: Auf der Remsbahn gibt es für S-Bahnen, Regionalzüge von Go-Ahead, Fernzüge der DB nur zwei Gleise, eines hin, eines zurück; zu wenig. Jeder unpünktliche Zug bremst andere aus.

An einem weiteren Problem immerhin kann Go-Ahead arbeiten: Das Unternehmen setzt der Personalknappheit, mit der die Branche quer durch die Republik kämpft, eine Ausbildungsoffensive entgegen.

Das sogenannte Vorsignal zeigt Rot: Krauß beginnt zu bremsen. Nach einem Kilometer wird das Hauptsignal folgen, dann muss der Flirt stehen. Julius Krauß machte früher eine andere Ausbildung und nutzte als Pendler die Bahn – auf die Stelle bei Go-Ahead aufmerksam wurde er „durch Werbung im Zug. Ich bin froh, gewechselt zu haben“, hier habe er „das Gefühl, in einem Team zu sein“.

Von DB zu Go-Ahead? Kaum jemand wollte den Weg gehen

Go-Ahead begann bereits 2017 mit dem ersten Ausbildungskurs, lange vor dem Betriebsstart 2019. Allein, das reichte nicht, denn eine große Hoffnung zerschlug sich: Das Unternehmen war davon ausgegangen, dass Lokführer, die bislang auf Rems- und Murrbahn für die DB im Einsatz gewesen waren, in nennenswerter Zahl zum Neuling wechseln würden – aber kaum jemand ging diesen Weg.

Die Branche würde nicht funktionieren ohne Leiharbeitsfirmen. Sie heißen „Die Zugvögel“ oder „Railworxx“, sie werben mit Slogans wie: „Sie haben die Lok. Wir haben die Lokführer.“ Oder: „Mit uns haben Sie Zu(g)kunft.“ Eine Online-Plattform wirbt gar: „Sie suchen Eisenbahner/in Betriebsdienst? Wir finden aus Hunderten Zeitarbeitsfirmen in Ihrer Region das beste und günstigste Angebot.“ (Anderen Branchen geht es ähnlich - siehe hier.)

Normalerweise passiert „nichts Besonderes“ während so einer Zugfahrt, sagt Ausbilder Simon Schmich, 29, während er Azubi Krauß über die Schulter schaut. Aber darin liege die Tücke – es gebe „nichts Gefährlicheres als Routine“. Ein Zugfahrer lässt sich mit dem Torwart einer Spitzenmannschaft vergleichen, auf dessen Kasten in manchen Spielen nur ein einziger Schuss kommt; um die Herausforderung dieser einen Sekunde zu meistern, muss er 90 Minuten wachsam sein. Du gondelst eigentlich ganz gelassen dahin – aber was, wenn hinter der nächsten Kurve Kinder am Gleis spielen?

Der klassische Werdegang für die Schiene ist die dreijährige duale Ausbildung zum „Eisenbahner im Betriebsdienst“; das volle Programm nebst Berufsschule. Junge Leute, die diesen Weg gehen, sind die mittelfristige Zukunft von Go-Ahead. Nur: Wenn es Jahre dauert, bis jemand fertig ist, hilft das kurzfristig nichts.

Schnell-Ausbildung, auch für Flüchtlinge: Das Prinzip „Triebfahrzeugführer“

Deshalb gibt es neben dem „Eisenbahner im Betriebsdienst“ den „Triebfahrzeugführer“. Meist sind das Quereinsteiger, manche erst 20, andere bereits über 50 Jahre alt; sie absolvieren eine zehnmonatige Ausbildung und werden gezielt für den Stadler-Flirt geschult; in der dreijährigen Ausbildung „lernen wir auch Sachen, die man für Go-Ahead im täglichen Bedarf nicht bräuchte“, sagt Schmich. Ohne das vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigte abgespeckte Modell ließen sich die nötigen Personalkapazitäten niemals erreichen. Bei Go-Ahead haben auch Flüchtlinge die Qualifikation durchlaufen, vor allem aus Syrien – „Top-Kollegen“, sagt Ausbilder Schmich, „fachlich topfit. Die haben in kürzester Zeit Deutsch gelernt.“

Nebel zieht auf, der Großbildschirm trübt sich milchig ein. Neben dem Gleisbett flammt Signal ZS 7 auf, drei orangefarbene Punkte: „auf Sicht fahren“. Julius Krauß drosselt die Geschwindigkeit auf 40 km/h und quittiert das Signal, indem er einen Knopf drückt. Wenn er das vergäße, würde ein hinterlegtes Sicherheitssystem eine Zwangsbremsung auslösen. Der Nebel wird dichter, Krauß geht runter auf 18 km/h.

Die Einstellungsoffensive: Go-Ahead - gekommen, um zu bleiben

Momentan sind bei Go-Ahead in Baden-Württemberg und Bayern etwa 1000 Leute beschäftigt, 400 von ihnen als Triebfahrzeugführer; 220 weitere befinden sich derzeit in Ausbildung. Eine bemerkenswerte Zahl, wie ein Vergleich veranschaulicht: Die DB hat in Deutschland mehr als 200.000 Beschäftigte – und bildete im Jahr 2021 etwa 650 Triebfahrzeugführer aus.

Go-Ahead wächst, die Botschaft ist klar: Der Vertrag für die Remsbahn und andere Strecken in Baden-Württemberg läuft noch bis 2032 – das Unternehmen ist gekommen, um zu bleiben.