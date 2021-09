Am Montag geht die Schule los, eigentlich sollte alles geklärt und gut organisiert sein. Doch die Landesregierung legt den Schulen noch ein Überraschungsei: Am Wochenende wird eine weitere Corona-Verordnung Schule veröffentlicht. Noch weiß keiner außerhalb des Kultusministeriums, was genau drinstehen wird. Die Leiterin des Staatlichen Schulamts Backnang Sabine Hagenmüller-Gehring konnte ihre Schulen gerade mal darüber informieren, dass was droht.

Landrat Sigel tut seinen Unmut