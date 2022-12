ZVW-Aktion Miteinander-Füreinander: Diesen Menschen helfen Sie, wenn Sie spenden

Wem kommt eigentlich das Geld zugute, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, für unsere ZVW-Aktion „Miteinander – Füreinander“ spenden? In diesem Jahr 2022 ist Hilfsbereitschaft vielleicht wichtiger denn je. Hier einige Beispiele, wem Sie mit Ihrem Beitrag beistehen können - manchmal können bereits kleine Dinge Großes bewirken ...

Ein spezieller Kinderwagen kann das Leben einer Familie ändern

Die Frau lebt zusammen mit ihrem Mann und drei Kindern, sie beziehen ALGII-Leistungen. Nun ist sie mit dem vierten Kind schwanger. Die Familie hat kein Auto und muss alle Strecken zu Fuß oder mit dem ÖPNV bewältigen.

Der älteste Sohn ist vier und geht in den Kindergarten, die kleineren Kinder sind zwei und eins. Die Einjährige geht noch nicht, die Zweijährige schafft längere Strecken nicht ohne Kinderwagen. Für das Baby, das voraussichtlich im Mai zur Welt kommen wird, braucht die Familie einen Kinderwagen, für die anderen beiden einen Sportwagen. Hier wäre ein Geschwisterwagen für drei Kinder, den man flexibel umbauen und der auch länger genutzt werden kann, sehr sinnvoll. Er kostet etwa 1.100 Euro.

Die Familie hat dafür keine eigenen Mittel, vom Jobcenter gibt es dafür keine Unterstützung (nur für einen einzelnen Kinderwagen). Die Familie ist auf eine Spende angewiesen. Das Sozialamt des Rems-Murr-Kreises befürwortet das Anliegen.

Sprachkurs-Helfer gibt es schon - noch fehlen die Lehrbücher

Die Stadt Weinstadt plant gemeinsam mit dem Integrationsverein ehrenamtlich geleitete Sprachkurse für geflüchtete Menschen. Im Mai werden die ersten Kurse starten. Dank des Einsatzes hilfsbereiter Menschen wird es an mehreren Wochentagen die Möglichkeit geben, in Kleingruppen Deutsch zu lernen.

Das Angebot wird derzeit für 50 Teilnehmer geplant, die einen regulären Deutschkurs besuchen können. Außerdem soll es einen Alphabetisierungskurs für zehn Personen geben. Insgesamt werden 60 Lehrbücher benötigt. Die Kosten pro Buch liegen bei etwa 25 Euro. Die Integrationsbeauftragte der Stadt Weinstadt bittet um Hilfe.

Ein ÖPNV-Ticket ermöglicht Teilhabe am Leben

Die Frau lebt allein und sehr abseits in einer Wohnsiedlung. Sie bezieht monatlich Grundsicherung. Davon bezahlt sie zu ihrem Lebensunterhalt noch zusätzlich eine monatliche Rate ihrer Wohnungsrenovierung im vergangenen Jahr. Die steigenden Lebenskosten machen ihr sehr zu schaffen.

Die Frau kann viele ihrer Erledigungen und Einkäufe selbstständig leisten. Die hohen Kosten des ÖPNV hindern sie aber, dies öfters auch umzusetzen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In der Zeit des 9-Euro-Tickets hat die Frau deutlich öfter ihre Wohnung verlassen, um an Gruppenangeboten der Caritas teilzunehmen. Sie wirkte in dieser Zeit wieder viel selbstständiger, da sie sich nicht darum kümmern musste, wie sie ihre Mobilität überhaupt finanzieren könnte. Sie kaufte öfter kleinere Mengen ein und musste weder trampen noch auf den nächsten Einkaufstermin mit einer Caritasmitarbeiterin warten.

Um der Frau weiter möglichst viel Autonomie und Teilhabe zu ermöglichen, bittet die Caritas um 673,80 Euro für ein auf die Bedürfnisse der Frau maßgeschneidertes ÖPNV-Abo.

Wie eine Kühl-Gefrier-Kombi neue Chancen eröffnet

Die Frau erhält seit vielen Jahren Sozialleistungen. 2018 hat sie sich aufgrund massiven Übergewichts und daraus resultierender Erkrankungen zu einer Schlauchmagen-OP entschieden, die erfolgreich verlief. Weitere Eingriffe folgten, 2020 auch eine Hüft-OP, die leider schlecht verlief.

Diese Behandlungen waren alle mit Zusatzkosten verbunden (Fahrdienste, Einkaufshilfen, Medikamente), die teilweise nicht von der Krankenkasse übernommen wurden. Der gesundheitliche Zustand der Frau ist immer noch nicht gut. Nun ist ihre ältere Kühl-Gefrierkombination kaputtgegangen, vereist ständig und ist ein Stromfresser.

Da die Frau so schlecht zu Fuß ist, kauft sie seltener, aber dafür mehr und friert dann auf Vorrat ein. Eine neue frei stehende Kühl-Gefrierkombination wäre dabei eine enorme Erleichterung. Ein weiteres Darlehen über das Sozialamt kann sich die Frau aber derzeit einfach nicht leisten, da sie bereits andere Schulden abzahlen muss und keine Rücklagen hat.

Im Übrigen: Auch die Tafelläden im Rems-Murr-Kreis profitieren von "Miteinander - Füreinander".