ZVW-Wissen-Reihe mit Dani Nieth: Nicht jammern!  Machen!

Heute schon gejammert?

Aufhören!

Es sei denn, die Knochen schmerzen wegen eines Beinbruchs sehr. Wer sich darüber beschwert, der jammert nicht, der klagt.

Auf diesen Unterschied legt Dani Nieth Wert: Jammern sei die unechte Variante der Unmutsbekundung, findet er, das Heulen um des Heulens willen. Ferner führe Jammern sowieso zu rein gar nichts außer zu Einsamkeit und Krankheit.

Dani Nieth, Coach und Trainer aus Zürich, hatte am Mittwochabend (07.12.) seinem Publikum die Leviten gelesen: Werdet aktiv, trefft Entscheidungen, verändert Unpassendes oder nehmt es hin - bloß hört auf, sinnlos zu jammern. Wie man sich von negativen Denkmustern befreit, wie man ungute Sprechgewohnheiten erkennt und verändert, darum ging's im sechsten und letzten Teil der ZVW-Wissen-Reihe am Mittwochabend in den Räumen der Kreissparkasse in Waiblingen. Im Zuge der Vortragsreihe, einem Gemeinschaftsprojekt von Zeitungsverlag und Kreissparkasse, ging es um Themen wie Rhetorik, Schlagfertigkeit, Konzentration, Achtsamkeit und Empathie. Für den letzten Vortrag diesen Mittwoch war ursprünglich Prof. Jens Weidner als Experte fürs Thema Optimismus eingeladen gewesen. Weidner fiel krankheitsbedingt aus, Nieth sprang ein - und präsentierte seinen Sieben-Tage-Plan zum Jammer-Ausstieg. Wohlwissend, wie er unumwunden einräumte, dass kein Mensch in nur sieben Tagen ungute Gewohnheiten loswerden kann.

Weg mit Worten wie "könnte" und "sollte"

Was ein Mensch aber kann und aus Nieths Sicht dringend sollte, das ist: entscheiden. Verantwortung übernehmen. Machen. Worte wie "könnte", "sollte" und "eigentlich" könnten und sollten eigentlich auf den Müll. Und wer Warum-Fragen stellt, befindet sich ebenfalls auf dem falschen Dampfer. Zu Zeiten, da er noch als Fernsehmoderator arbeitete, unterlief ihm dieser Fehler des öfteren, räumte Dani Nieth ein: Von interessanten Gesprächspartnern und auch von allen anderen erfährt man viel mehr, sofern man nach dem Was und Wie und Wo und nach dem Befinden fragt - nicht nach dem Warum.

Auf jungen Eltern hackt Nieth besonders gern herum - sofern sie ihren Nachwuchs zu sehr aufs Thrönchen heben und mit Warum-Fragen traktieren: Warum hast du der Puppe den Arm gerissen?

Was soll eine Dreijährige darauf schon antworten. Sie wollte vielleicht nur wissen, wie es innen in der Puppe riecht.

"Eine Warum-Frage führt nicht zu qualitativ guten Antworten", ist der frühere Leistungssportler NIeth überzeugt, während pragmatische Lösungsvorschläge aus seiner Sicht notorische Jammerlappen zum Schweigen bringen können: "Immer, wenn ich in die Ferien fahre, dann regnet's." NIehts Antwortvorschlag: Dann fahr nicht in die Ferien.

Sogar das Sterben kann man wollen

Wumms, das hat gesessen, doch Nieth geht viele Schritte weiter. Sagt man ihm in der Arztpraxis, er dürfe noch im Wartezimmer Platz nehmen, entgegnet er keck: Darf ich vielleicht. Will ich aber nicht. Mit diesem Beispiel verweist Nieth erneut auf Sprechgewohnheiten, die aus seiner Sicht dringend hinterfragt gehören. Weil Gesagtes zu Gedanken führt und aus Gedanken Handlungen erwachsen. Selbst das Sterben will Nieth nicht als etwas akzeptieren, das mit der Vokabel "müssen" in Verbindung zu bringen wäre. Nieths gewagte These: Sogar das Sterben kann man wollen.

Nun folgt noch ein Stereotyp, doch der Referent beharrt darauf: Besser wär', den Fokus stets aufs Positive zu richten. Klar kann man auch schweißgebadet den lieben langen Tag Schwächen beackern. Lustiger und vermutlich erfolgreicher im herkömmlichen Sinne verläuft das Leben, widmet sich der Mensch seinen Stärken und tut mit Inbrunst und oft, was er eh gut kann.

Vom Umgang mit überdrehten Jungstars

Zu hohe Erwartungen und unrealistisch in die Höhe geschraubte Forderungen führen unterdessen zu unsanfter Landung. Irgendwie scheint Nieth nicht alle jungen Leute zu mögen, zumindest wählt er wohl nicht ohne Grund ausgerechnet dieses Beispiel: Von sich überzeugter Jungstar schafft es im Alter von 28 Jahren ins erste Vorstellungsgespräch seines Lebens, erklärt dem verdutzten Personaler übermütig, er werde zuhause arbeiten, erwarte ein Salär in schwindelerregender Höhe, sowieso sechs Wochen Urlaub minimum und sinnstiftende Aufgaben. Jungspunten dieses Schlages gehört der Rost runter, findet Nieth, und wer mit viel zu hohen, gar völlig wirklichkeitsfremden Erwartungen ins Leben rast, muss sich über Frust mit Jammer-Folge nicht wundern.

Sich anpassen - kann helfen. Nieth kategorisiert die Menschheit in vier Typen, wobei den einen wohl jede(r) kennt und fürchtet: Es ist die "Dampfwalze". Sie ist laut Nieth häufiger in Führungspositionen anzutreffen, und sie kommuniziert laut und heftig und unmissverständlich, worum es ihr geht: Ich will, dass das jetzt läuft. Und zwar so, wie ich's sag. Jetzt.

Begegne der Dampfwalze auf Dampfwalzen-Art

Eher team- und eher emotional orientierte Menschen fangen vielleicht an zu weinen, was wiederum nichts nützt. Begegne der Dampfwalze auf Dampfwalzen-Art, rät Nieth, sprich: Sag laut und unmissverständlich, in kurzen, klaren Worten, so sieht's aus, zack, zack, zack. Jede und jeder kann auch diese Seite bei Bedarf hervorholen, davon ist der Trainer überzeugt. Zumal ein Mensch, sagt er, nie einfach nur ist, wie er halt ist oder denkt, dass er wäre. Ein Mensch nimmt jeden Tag ungezählte Rollen ein, benimmt sich morgens so und abends anders, je nach Kontext. Deshalb handelt es sich, sofern man eine Dampfwalze auf sich zurollen sieht, nicht um eine reale Bedrohung - sondern um "beobachtbares Verhalten".

Derweil beginnt der Anti-Jammer-Sieben-Tages-Plan mit Reflexion: Worüber jammer ich denn dauernd? Kann ich die Jammer-Themen nach Wichtigkeit sortieren? Und nach und nach das eine oder andere eliminieren?

Sollte sich trotz allem der eine oder andere Tag im Büro oder sonstwo als schwer erträglich erweisen - er geht vorbei. Umso schneller und umso weniger energieraubend, je intensiver man sich denkt, und das ist jetzt Nieths Abschluss-Tipp: "Nicht mein Zirkus. Nicht meine Affen."