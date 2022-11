ZVW-Wissen: Verbal-Angriff?  So werde ich schlagfertig - Tipps vom Profi-Charmeur

Achtung! Die Beschreibung „Profi-Charmeur“ ist nicht despektierlich gemeint. Christian Lindemann, seit Jahren mit dem Cirque du Soleil als Bühnentaschendieb auf der ganzen Welt unterwegs, kommt ohne Charme, Eleganz und, jawohl, Schlagfertigkeit nicht ans Ziel. Was aber genau ist Schlagfertigkeit? Es geht hier definitiv nicht um die in Sprache umgesetzte rechte Gerade eines Bud Spencer. Als Vergleich eignet sich eher der federleichte Tanz eines Muhammad Ali.

Keine rechte Gerade à la Bud Spencer, sondern ein federleichter Tanz

Schlagfertig wäre das gewesen, was dem von anderen gepiesackte Mensch immer erst eine halbe Stunde später auf dem Klo einfällt? Ja, das kennt jeder. Auch Christian Lindemann. Lindemann aber weiß, wie diese unglückliche Verspätung durch gute Vorbereitung, Training und einem mentalen Trick der Vergangenheit angehören kann. Er erläuterte in seinem Vortrag „Benzinkanister oder Feuerlöscher?“ die mentalen und verbalen Mechanismen, die ungute Momente im Zusammentreffen zweier Menschen entspannen und idealerweise ins Lächeln auflösen. Der Vortrag, Teil der ZVW-Wissen-Reihe, fand im Foyer der Kreissparkasse in Waiblingen statt, konnte aber auch online verfolgt werden.

Schlagfertigkeit beginnt im Bauch und dann im Kopf, erklärt Lindemann. Wenn nämlich einer so richtig blöd kommt – so nach dem Motto „Dir wollt’ ich schon immer mal sagen, dass du vollkommen überflüssig bist, und jetzt in diesem Moment ist die beste Gelegenheit dazu“ – dann neigt der Angegriffene dazu, aus den Ohren zu dampfen und dem Verbalhammer mit einer gesprochenen Dampfwalze zu begegnen. Dann aber, sagt Lindemann, ist die Situation verloren. Dann hat der Piesacker gewonnen. Und womöglich hat der Angegriffene noch schlimme Konsequenzen zu tragen. Wenn etwa der Piesacker der Chef war.

Lasse deinen Widersacher einfach in der Luft hängen

Deshalb möge man in einem solchen Moment, sagt Lindemann, erst mal einfach nur den Mund halten, tief durchatmen, sich aufrecht halten und denken: „Ich hab dich lieb.“ Schon das allein entschärfe die Situation und lasse den Angreifer, weil in der Luft hängend, nicht als Sieger aus dem Konflikt hervorgehen.

Mit Schlagfertigkeit aber – trainierbar – bekämen solche Ereignisse noch ein ganz besonderes Glanzlicht. Wer schlagfertig sei, gehe gestärkt aus Krisen hervor und sei immun gegen Angriffe. Das Ego sei geschützt. Für Schlagfertigkeit brauche es Selbstvertrauen, Mut und das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit.

Eine schlagfertige Antwort bekrönt eine schwierige Situation nicht immer mit einem Witz. Freilich, wer in der Kurzkrise noch scherzen kann, hat wirklich gewonnen. Dafür braucht’s aber ein waches Gemüt, gutes Zuhören und schnelle Reaktionsfähigkeit. Der Schlagfertige antwortet auf den ihm vor die Füße geworfenen Satz und dreht ihn mit Charme zu seinen Gunsten. So wie – Lindemann war begeistert – der Musiker Helge Schneider, der auf die Frage, wie’s denn dazu gekommen sei, dass er so viele Kinder habe, antwortete: „Durch Geschlechtsverkehr.“ Da bleibt dem Fragenden doch nur noch ein Grinsen.

Wer schlagfertig den Druck aus der Situation rausnehmen will, könne aber auch, sagt Lindemann, auf den Angriff einfach mit einer Rückfrage antworten: „Wie würden Sie das denn machen?“ etwa. Oder: „Was genau meinen Sie jetzt?“ Die Frage verschafft dem Angegriffenen Zeit und dreht die Rollen um. Denn jetzt muss der Angreifer reagieren.

Vielleicht hilft ja auch ein Nonsense-Satz aus der Misere, gepaart mit einem Lächeln

Hilfreich, sagt Lindemann, könne auch sein, auf eine Verbalattacke einfach mit einem völligen Nonsense-Satz zu antworten. „Das haben Sie ja völlig vergeigt“ wird vorgeworfen? „Ach ja, und die Birne hat den Stiel immer hinten“, könnte die Antwort lauten. Gefolgt von dem Satz: „Denken Sie mal drüber nach.“ Kann, je nach Situation funktionieren. Muss aber mit einem strahlenden Lächeln untermalt werden.