ZVW-Wissen: Warum alle gebannt zuhören, sobald ein Profi-Redner redet

Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald auf.

Der Tipp stammt von Luther.

Ein Redner möge bald aufhören, hofft zuweilen die Zuhörerschaft bereits nach 20 Sekunden. René Borbonus redet 90 Minuten, und am Ende hören ihm immer noch alle zu.

Wie schafft er das?

Er hat Spaß am Reden, brennt für sein Thema, verzichtet auf nervtötende Langweiler-Floskeln, wählt einen packenden Einstieg und kennt einen Kniff, der immer funktioniert.

René Borbonus legte jetzt in der ZVW-Wissen-Reihe des Zeitungsverlags Waiblingen im Foyer der Kreissparkasse einen fulminanten Auftritt hin. Sein Thema: „Die Kraft der Rhetorik“.

Diese Kraft kommt ganz ohne Dank für Aufmerksamkeit und fürs zahlreiche Erscheinen aus. Eine gute Rede wird, einem Magneten gleich, sowieso sämtliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Selbst bei zeitgleich eingeschaltetem Handy. Für solch ein Erlebnis sollte sich eigentlich das Publikum bedanken, nicht die Person auf der Bühne.

Die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung für Erfolg: Disziplin

Profi-Redner René Borbonus hätte früher, gibt er zu, auf seine Frau hören sollen, und er hätte viel Geld gespart. Als Deutschlehrerin ist ihr seit langem bekannt, was findige Trainer in Seminaren an entlegenen Orten für sehr viel Geld lehren: Talent schadet vermutlich nicht auf dem Weg zu welcher Art von Erfolg auch immer. Doch der wahrscheinlich wichtigste Pfeiler ist: Disziplin.

Gute, also geübte, also disziplinierte Redner/-innen fragen nicht, „kann man mich da hinten verstehen?“, weil das eine „selten dämliche Frage“ ist. Gute Redner/-innen erzählen Geschichten. Sie umhüllen die eigentliche Botschaft wie Schokolade die Nuss in der edelsten Praline. Auf diese Weise erinnert man sich noch lange ans zartschmelzende Wohlgefühl.

Zum Beispiel hat einmal ein Mann, so stand’s in der Zeitung, Räuchermännchen hergestellt. Er verkaufte sie auf Weihnachtsmärkten. Als Corona kam, traf ihn die Erkenntnis wie der Strahl aus einem Duschkopf, der nicht zur Sparvarianten-Fraktion zählt: Kein Mensch kauft online Räuchermännchen.

Also stellte der Mann Räuchermännchen her, die aussahen wie der Virologe Christian Drosten. Alle wollten diese Männchen kaufen. Auch online.

Sei doch mal kreativ!

Man hätte sich auch vorne hinstellen und die Botschaft der Geschichte unverpackt verkünden können: Sei doch mal kreativ in Krisenzeiten! Denk doch mal um die Ecke! Heul nicht, tu was!

Nur wirkt die Räuchermännchen-Geschichte halt viel nachhaltiger als die „Mach-doch-mal“-Version. Weil er das sehr lange geübt hat, erzählt René Borbonus sie ferner auf eine Weise, der man sich kaum entziehen kann: Er provoziert Lacher, aber nicht zu viele, setzt Pausen, aber an den richtigen Stellen, lässt kurz den roten Faden fahren, kehrt aber rechtzeitig zu ihm zurück. Cicero, obgleich schon sehr lange tot, hat’s genauso gemacht: Man muss sein Publikum unterhalten. Es berühren. Und informieren.

Den Info-Teil numeriert René Borbonus geschickt durch, weil Menschen anderen Menschen sehr viel bereitwilliger hohe Kompetenz bescheinigen, sofern sie ihre Inhalte erkennbar sinnvoll strukturieren. Homo sapiens tickt nun mal so, weshalb sollte man das nicht für sich nutzen.

Fünf gute Rede-Einstiege, und der Einstieg ist das Allerallerwichtigste, sind laut Profi Borbonus diese:

eine Geschichte oder ein Gleichnis

ein Zitat

eine Abstimmung im Stile von: Wer von Ihnen hat schon mal eine sterbenslangweilige Rede über sich ergehen lassen müssen?

eine Demonstration im Stile von: Man nehme eine Flasche Wasser, setze den Inhalt sinnbildlich mit Lebenszeit gleich und beginne, ein paar Schlucke auf der Bühne auszuschütten

der Favorit des Redners. Später dazu mehr

Selbst die besten Redner schweigen zwischendurch, und währenddessen gehen sie mit offenen Augen durch die Welt: „Was hat das, was ich entdecke, mit meiner Themenwelt zu tun?“ Solche Fragen darf sich sogar stellen, wer eine Rede über kommunale Straßenbeleuchtung, Überwachungssoftware für Melkkühe oder Privatisierung halten soll.

Warum gibt’s so viele Kühe, aber so wenig Wale? – Das könnte eine gewiefte Rednerin zum Einstieg fragen.

Die Antwort liegt auf der Hand.

Der letzte Satz bleibt im Gedächtnis

Mit Straßenbeleuchtung hat das alles noch immer nichts zu tun, doch lässt sich das Lampenthema in ein größeres Ganzes einbetten, das alle bewegt: das Thema Sicherheit. „Acht von zehn Redeanlässen“, sagt René Borbonus, drehen sich letztlich um diese drei übergeordneten Themen: Ziele. Veränderungen, Sicherheit.

„Eins, zwei, drei“ – diesen Sound-Check, flankiert von nervösem Klopfen aufs Handmikrofon, verlegt die Tontechnik besser in die Zeit vor der Saalöffnung. Hinterher darf „eins, zwei, drei“ durchaus gebührend Raum einnehmen, nur anders: Dreiheit wirkt rund: Er kam, sah und siegte. Die Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei. Oder, wie einst Luther schon wusste: Iss, was gar ist. Trink, was klar ist. Red’, was wahr ist.

Ein klarer, wahrer Schluss sei jedem Redner angeraten, denn der letzte Satz bleibt im Gedächtnis. Es sei denn, er lautet: Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Falls eine Rede auf diese Weise endet, war sie vielleicht grottenschlecht, und der Sprecher oder die Sprecherin hat eh längst alle ins Wachkoma versetzt. Ein guter Schluss darf geistreich sein. Muss geistreich sein. Denn der Wurm muss dem Fisch schmecken. Nicht dem Angler.

Diese fiese Masche funktioniert so gut wie immer

Sofern René Borbonus recht hat, haben diesen Zeitungsartikel mehr Menschen bis hierher gelesen als vermutlich sonst üblich. Das liegt am „Informationsdefizit“. Am „Cliffhanger“. An dieser fiesen Masche, irgendwas unglaublich Überwältigendes anzukündigen – und dann die Menschen mit ihrer quälenden Neugier – zunächst – allein zu lassen. Damit sie die nächste Staffel der Serie schauen. Den Zeitungsartikel zu Ende lesen. Dem Redner bis zum Schluss zuhören. Also: Welches ist denn nun bitte René Borbonus’ Favorit, wie funktioniert dieser fulminante Kniff, mit welchem man vom ersten Satz an die Aufmerksamkeit der Menschen bindet? Und warum gibt’s mehr Kühe als Wale?

Zur letzten Frage: Weil Kühe jemandem gehören.

Zur zweitletzten Frage: Es ist der Cliffhanger. Die Ankündigung von etwas ungeheuer Spannendem. Inklusive Verweis auf eine Antwort – auf die man leider warten muss.

Cicero hat’s schon gewusst, weshalb René Borbonus das Rad nicht neu erfinden muss. Was ihn von jenen unterscheidet, die während ihrer Rede „aktive Zuhörer-Sterbehilfe“ betreiben, dürfte etwas Anstrengendes, ziemlich Langweiliges, doch Unerlässliches sein.

Übung.