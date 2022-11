Zwillinge: Doppelte Aufgabe, doppeltes Glück - worauf Eltern achten sollten

Wenn sich auf dem Ultraschallbild beim Frauenarzt zwei Kinder statt einem ankündigen, sind viele Eltern zunächst verunsichert. Zwillinge zu haben bedeutet eine doppelte Herausforderung. Wenn alles gut läuft, aber auch doppeltes Glück. Hanna-Judith Pretzell praktiziert als Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Bezugspersonen in Weinstadt und hat schon zahlreiche Zwillinge begleitet.

Wie können sich Eltern gut auf eine Zwillingsgeburt vorbereiten?

Für viele Eltern ist es zunächst ein Schock, wenn sie erfahren, dass sie zwei Babys statt nur einem erwarten. Das ist ja auch ganz objektiv eine Herausforderung. Auch die Mutter-Kind-Beziehung ist von Anfang an ein Dreiecksverhältnis. Das erfordert von Eltern und Kindern ein hohes Maß an Flexibilität. Es ist besonders wichtig für die werdende Mutter, schon während der Schwangerschaft besonders gut für sich sorgen zu lernen und Gelassenheit und Achtsamkeit zu trainieren. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, die es der Mutter ermöglicht, in stressigen, emotionalen und körperlich überflutenden Situationen einen inneren Anker in sich zu spüren. So dass es der Mutter immer besser gelingen kann, eine positive innere Distanz zu der Belastung und dem übergroßen Stress herzustellen.

Wie kann dies gelingen?

Oft wenden sich Eltern mit Zwillingen im Säuglingsalter an mich, weil die Kinder besonders viel schreien oder bei der Fütterung und beim Schlafen extreme Probleme haben. Das sind sogenannte Regulationsstörungen, die auf einen Konflikt hinweisen können, der dann wiederum manchmal Schuldgefühle bei den Eltern weckt, weil sie zweifeln, ihren Kindern nicht gerecht werden zu können. Wir schauen uns dann die vielen feinen Details im Umgang miteinander, stets im Beisein der Säuglinge, gemeinsam an. Es geht vor allem um unbewusste Gefühle und Erwartungen, die wirksam sind. Gut gemeinte Tipps und Ratschläge sind oft nicht hilfreich, weil sie die Kompetenz der Eltern eher schwächen, anstatt ihr Selbstvertrauen zu stärken. Wenn Eltern sehr überfordert sind und dementsprechend gestresst reagieren, versuche ich, sie erst einmal für ihre eigenen Reaktionen zu sensibilisieren. Selbstregulierung kann man üben und wenn sich Eltern gut um sich selbst kümmern, dann hat das auf das Kind einen positiven Einfluss. Nur so können sie dem Kind helfen, sich selbst regulieren zu lernen. Wenn das Kind spürt, dass Mutter und Vater eine gewisse Gelassenheit ausstrahlen und eben ein sicherer Fels in der Brandung sind, dann beruhigt sich der Säugling, auch wenn er oder sie nicht sofort und immer bei beiden Kindern gleichzeitig sein können. Perfektionismus ist dabei nicht hilfreich.

Oft sieht man Zwillinge in gleicher Kleidung mit gleicher Frisur. Viele Eltern schicken die Kinder in die gleiche Kindergartengruppe und später auch in die gleiche Klasse. Ist das ratsam?

Das Thema Autonomie und Individualität ist bei Zwillingen besonders wichtig. Mit der Betonung der Gleichheit prägen Eltern ihre Kinder ebenso wie mit der absoluten Trennung. Extreme sind meist keine gute Lösung, weil sie die Entwicklungsfreiheit einschränken. Das sollten sich Eltern bewusstmachen und beispielsweise nicht aus Kosten- oder Bequemlichkeitsgründen die gleiche Kleidung für beide Kinder kaufen. Aber es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ und eben auch kein „entweder - oder“. Manche Zwillinge haben besonders in Schwellensituationen, wenn sie verunsichert sind, etwa beim Beginn des Kindergartens oder der Einschulung, den Wunsch, sich genauso wie das Zwillingsgeschwister anzuziehen, weil sie sich in dieser Art der Gemeinsamkeit sicherer fühlen. Dann ist der Zwilling ein Anker und das ist auch nicht verkehrt. Aber natürlich müssen sich beide mit dem Aufwachsen und dem Erwachsenwerden auch auf ihren Weg der Individuation, das heißt auf den Weg zu dem Menschen, der ihrer eigenen Natur entspricht, machen. Wichtig ist, dass Eltern dabei empfindsam sind.

Worauf sollten Eltern besonders achten?

Ein Zeichen, dass etwas schiefläuft, kann sein, wenn die Kinder in extreme Gegensätze verfallen und in festen, unflexiblen Rollen verhaftet sind. Dann sind sie nicht frei, sich zu entfalten. Wenn etwa ein Zwillingskind immer für das andere spricht und das andere sich weigert, zu sprechen, immer wortkarger wird, wäre das ein Zeichen. Oder wenn Zwillingskinder sich überhaupt nicht trauen, eigene Kontakte zu knüpfen oder eigene Bereiche im Leben zu erkunden. Wenn Zwillinge untereinander sehr starke Aggressionen entwickeln, ist das auch ein Zeichen, dass es momentan ein großes Bedürfnis nach Autonomie gibt. Das sollten Eltern ernst nehmen und ihren Kindern helfen, auch eigene Wege zu gehen. Sie sollten Zwillinge aber auch nie mit Gewalt trennen.

Wie verhält es sich dann in der Pubertät?

In der Pubertät behandle ich Zwillinge generell nicht gemeinsam. Die Pubertät, als Zeit der Ablösung, kann bei Zwillingen besonders herausfordernd verlaufen, weil sie sich ja nicht nur von den Eltern, sondern auch vom Geschwisterkind ablösen müssen. Wenn Zwillinge vorher ein Herz und eine Seele waren, so gibt es in der Pubertät häufig Konflikte. Das ist normal. Solange diese offen ausgetragen werden, ist das kein Problem. In diesem Alter können Eltern den Kernkonflikt auch benennen und mit Zwillingen offen darüber sprechen, wie es möglich wäre, eine Lösung, einen eigenen Weg zu finden.

Wann ist es für Zwillingseltern oder Zwillinge Zeit, sich Hilfe zu holen?

Eine Zwillingsschwangerschaft ist riskant, die Häufigkeit von Frühgeburten höher. Manchmal ist auch eines der Kinder unterversorgt und bekommt zu wenig Sauerstoff. Das ist nicht der Normalfall, aber wenn eine Mutter in der Schwangerschaft zum Beispiel spürt, dass sie ihre Sorge und Ängste nicht verarbeiten kann, ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen. Die Angst darf sich nicht festsetzen, denn die Stresshormone übertragen sich auf die Kinder bereits in Mutterleib. Auch nach der Geburt, wenn ein Zwilling krank ist oder nur ein Kind überlebt, sollten Eltern sich unbedingt beraten lassen.