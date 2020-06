Remstal-Markt Mack für beste Obst- und Gemüseabteilung ausgezeichnet

Der Remstal-Markt Mack in Weinstadt-Endersbach hat für seine verschiedenen Fachabteilungen bereits diverse Auszeichnungen erhalten, nun ist eine weitere dazugekommen: Die Obst- und Gemüseabteilung des Marktes wurde als eine der besten in Deutschland mit dem renommierten „Deutschen Frucht Preis“ in der Kategorie „Sonderpreis Bedienung und Teilbedienung“ ausgezeichnet.

„Wir freuen uns riesig und sind natürlich auch stolz, dass unser Engagement diese Früchte trägt“, betont Inhaber Rocco Capurso. „Unser ganzes Team hat zu diesem Erfolg beigetragen, dafür ein Dankeschön an alle. Danke auch an unsere Lieferanten, die uns mit erstklassigen Produkten aus der Region versorgen.“

Der „Deutsche Frucht Preis“ wird vom Fachmagazin RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel zusammen mit dem Fruchthandel Magazin seit 24 Jahren ausgeschrieben. Der Branchenwettbewerb gilt als begehrter Frische-Oscar und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Der Preis fördert das bessere Verkaufen von Obst und Gemüse und prämiert Konzepte und Teams, die mit kreativen Vermarktungsstrategien die gesamte Kategorie nachhaltig beleben und die Wertschöpfung bei Obst und Gemüse in Abgrenzung zu diskontierenden Konzepten erhöhen.

In diesem Jahr ging der Wettbewerb coronabedingt neue Wege. Anstatt einer gemeinsamen Preisverleihung besuchte ein kleines Team aus Redaktion, LaudatorIn, Jury und Fotografen die nationalen Gewinnermärkte und überreichte vor Ort die Trophäen.