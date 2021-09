Samstag, 25. September: Tag der offenen Tür bei Kielwein Holzbau in Korb

Das Unternehmen Kielwein Holzbau lädt am Samstag, 25. September, von 13 bis 17 Uhr unter dem Motto "HOLZ. HAUS. LEBEN." zum Tag der offenen Tür in den Kornblumenweg 16, 71404 Korb ein.

Der alteingesessene Handwerkerbetrieb verbindet durch sein patentiertes und erprobtes Holzbaukonzept „81fünf“ Innovation mit Tradition. Seit 1995 bietet das Unternehmen Holzfertighäuser in Holzständerbauweise an, die sich an den Grundsätzen der ökologischen Bauweise orientieren und dadurch wichtige Aspekte wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz optimal vereinen.

Zudem ermöglicht dieses Holzbaufertigungskonzept „81fünf“ eine riesige Bandbreite an Gestaltungsoptionen. So können wir die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden realisieren und Hausträume wahr werden lassen. Unsere Experten beraten zukünftige Häuslebauer und Interessenten, die sich für nachhaltige und innovative Bauweise in Holzständerbau interessieren.

Informieren Sie sich vor Ort über die vielfältigen Möglichkeiten und die Verwendung von Holzwerkstoffen. Unser Team der steht für alle Fragen rund um das Thema Holzbau, wie Holzfertighäuser, Dachaufstockung und Holzanbau und auch im Bereich der Modernisierungen, Carports und allgemeinen Zimmererarbeiten bereit.

Weitere Informationen gibt es hier:

Kielwein Holzbau

Hirtengasse 9

73569 Eschach-Seifertshofen

+49 7975 9570-0

info@kielwein-holzbau.de

www.kielwein-holzbau.de