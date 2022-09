Schlagerspaß für alle!

Winnenden. Mit gleich fünf starken Schlagern sorgt das junge Winnender Label Herz7 für Furore im harten Geschäft der leichten Muse: Und ob Prince Damiens „Easy Breezy“, Steffen Sturm mit „Achterbahn“, Laura Angelas „Stark wie nie“, Jörg Augenstein mit „Paradise“ oder Clou Simon mit „So wie ich bin“ – alle fünf Songs überzeugen vor allem durch drei Dinge: Qualität, Charisma und viel Hitpotenz.

In diesem Sinne: Die Hits sind da - der Herbst kann kommen, und wir verlosen drei stimmungsvolle CD-Pakete für gemütliche Stunden daheim: Sie enthalten je eine CD „Pride Hits“, auf der Prince Damien („Du bis der Hammer“), Clou Simon (Was hast du denn?) und Jörg Augenstein (Good Morning Sunshine) vertreten sind. Zu den „Pride Hits“ legen wir noch je eine CD von Steffen Sturm („Achterbahn“) und Laura Angela („Stark wie nie“) dazu!

Laura Angela kommt aus Bella Italia, lebt in Wuppertal und sprüht nur so vor Lebensfreude. Mit „Stark wie nie“, einem speziell für sie geschriebenen Schlager, setzt die temperamentvolle Sangesschönheit jetzt zum Sprung nach ganz oben an!

Rockdrummer als Schlagerstar: Steffen Sturms Singles „Im Schatten der Nacht“, „Hör wieder auf dein Herz“ und „Liebe meines Lebens“ gehören mittlerweile zum festen Programm vieler Schlagerstationen. Mit seiner neuen Single „Achterbahn“ hat sich Steffen wieder einen tanzbaren und melodischen Popschlager voller Leichtigkeit und Eingängigkeit auf die Stimmbänder geschrieben.

Charmant, stimmstark und charismatisch - so präsentiert sich Prince Damien, DSDS- und Dschungelkönig, auf seinem sommerlichen Gute-Laune-Hit: „Easy Breezy“, bereits vor Jahren geschrieben, wurde jetzt in deutscher, wie englischer Variante veröffentlicht.

Jörg Augenstein, ebenso sympathischer wie multitalentierter Tausendsassa aus Pforzheim, schickt sich nun an, bundesweit für Furore zu sorgen: Mit „Paradise“ könnte ihm nun der große Durchbruch gelingen. Der Song ist eine gelungene Reminiszenz an die 80er Jahre.

Mit „Ohh, Gran Canaria“ wurde Clou Simon gefeiert, jetzt ist der König von Gran Canaria zurück. Mit seiner aktuellen Single „So, wie ich bin“ schlägt er nun sehr persönliche Töne an. Der Inhalt erzählt genauso die Geschichte eines jeden von uns, denn wir alle sind, mit all unseren Facetten, einzigartig.





