In seiner Rede zum Haushalt 2021 hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer die Weichen für eine klimaneutrale Stadt gestellt. „Wir sollten uns gemeinsam auf den Weg machen, dass Schorndorf 2035 klimaneutral wird“, sagte er in der Sitzung des Gemeinderats. Im März wird der Gemeinderat über einen Einwohnerantrag zum Klimaschutz beraten, zu dem es bereits konstruktive Vorgespräche gegeben habe. „Ich freue mich darauf“, sagte der Oberbürgermeister, der in der Begrenzung der globalen