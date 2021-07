Schorndorfer Wüstenrot-Büro im neuen Glanz: Das erfahrene Team erwartet Sie zentral gelegen in der Innenstadt!

Auf dieses Team ist Verlass: Ramona Gruhl und Frank Ortner stehen als versierte und erfahrene Experten in allen Fragen rund ums Geld und die Immobilie zur Seite. Im Team mit der Immobilienmaklerin Mirlen Stöffel und durch die Teamassistentin Franziska Kistner ist zu den Öffnungszeiten immer ein Ansprechpartner für Fragen und zur Terminvereinbarung zur Stelle. Sie bündeln sämtliche Kompetenzen am Standort Schorndorf aus einer Hand und sorgen für kontinuierliche Erreichbarkeit vor Ort.

Seit dem 1. Januar 2020 wurde das Schorndorfer Gebiet mit der Region Schwäbisch Gmünd zusammengelegt und unter eine neue Leitung gestellt. Seit dem 1. Januar 2021 gehört auch noch ein Teil der Region Göppingen zu dieser Verkaufsleitung unter der Führung von Ramona Gruhl. Wüstenrot ist durch das Bausparen bekannt geworden, der W&W Konzern bietet aber weit mehr als den klassischen Bausparvertrag an. Wüstenrot & Württembergische ist der Vorsorgespezialist der Wahl in den Bereichen Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz, Vermögensbildung und Immobilien. Neben den klassischen Bausparprodukten ist Wüstenrot sehr stark in der Baufinanzierung und arbeitet hier mit über 400 Partnerbanken zusammen, aus denen der Kunden das beste Angebot erhält. Auch im Bereich Versicherungen wird alles von der Absicherung der Immobilie, über die Absicherung der elementaren Lebensrisiken bis hin zur Altersvorsorge geboten.

In guten Händen ist man auch wenn es um das Thema Geldanlage und die Immobilienvermittlung geht. Mit dieser gebündelten Kompetenz deckt das Team Schorndorf sämtliche Bereiche ab, nicht nur bei persönlichen Terminen im Büro, sondern auch gerne beim Kunden zu Hause.