Vor Corona kannte man Voranmeldungen vom Theater, dem Friseurbesuch oder vom VHS-Kurs. Auch im stets gut besuchten Lieblingsrestaurant empfahl es sich an manchen Tagen, einen Tisch klarzumachen. Die Pandemie will es, dass ab sofort auch der Besuch des Schwabenparks reservierungspflichtig ist. Um die Personenanzahl zu reduzieren, muss man seinen Besuchstag anmelden, den Ausflug also gut planen.

„Für alle Gäste sind Tickets nur im Online-Shop erhältlich“, betont Pressesprecher Marcel