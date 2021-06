Sechs spannende Schlager-Acts für Kenner

Schlager ist schick! Und längst hat das einst belächelte Genre das Gschmäckle des Biederen verloren. Helene, Maite & Co. sei Dank! Und so macht sich eine neue Garde talentierter Sängerinnen und Sänger auf den Weg, die Hitparaden zu erklimmen. Sechs Acts des Labels Herz7 stellen wir hier vor – und verlosen drei CD-Pakete, prall gefüllt mit Songs der Duos Lehmann & Sturm, Tanja & Ines, Enzo & Enzo sowie der Solo-Interpreten Melanie, Daisiana und Clou Simon.

Die Pakete enthalten jeweils drei CDs - von Melanie, Daisiana sowie Tanja & Ines - und drei Singles von Enzo & Enzo, Clou Simon und Lehmann & Sturm.

Crailsheimer Power-Duo: Lehmann & Sturm

„Wir sind authentisch und wollen mit unserer Musik ehrlich und echt rüberkommen“ - kein Wunder also, wenn Steffen Sturm und Carmen Lehmann ihre Karriere als Schlager-Duo unter ihren richtigen, bürgerlichen Namen starten wollen. Ihr erster gemeinsamer Schlager „Achterbahn“ läuft bereits auf Hochtouren in den Radios.

Gotthilfs Girls mal solo: Tanja & Ines

Ob SWR-Landeschau oder ZDF-Fernsehgarten, es gibt kaum eine Sendung, in der sie noch nicht aufgetreten waren. Jahrelang stachen sie als ebenso strahlende wie stimmstarke Solo-Sängerinnen aus den Fischerchören heraus: Tanja & Ines, die Powerfrauen aus der Stuttgarter Gegend. Mit ihrem Deutschpop-Song „So bin ich“ präsentieren sie sich als moderne und vor allem selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen.

Der König von Gran Canaria: Clou Simon

Aus Stuttgart stammend, wurde Clou Simon vom dortigen Radiosender zum „König von Gran Canaria“ erklärt. Sein „Ohh, Gran Canaria“ ist der absolute Inselhit und wurde auch bei Spotify über eine Viertelmillion Mal gestreamt. Nun legt er mit „Was hast du denn?“ eine neue Single vor. Darin widmet er sich - fröhlich augenzwinkernd - im lockeren Schlagerrhythmus einem eigentlich ernsten Thema: Toleranz. Und zeigt klare Kante für Diversität.

Zwei Stimmen, zwei Länder, eine Seele: Enzo & Enzo

„Solange die Welt sich dreht“ nennt sich die ebenso emotionsgeladene wie gänsehautmachende Hymne des deutsch-italienischen Duos Enzo (Picone) & Enzo (D’Eugenio). Dabei handelt es sich um ein Lied, das Brücken spannt: zwischen vollblutigem Schlager und getragener Klassik, zwischen italienischer Emotion und deutscher Ernsthaftigkeit; zwischen Liebe, Glaube und der Hoffnung auf eine bessere Welt.

Schlagergrüße aus Fernost: Daisiana

Eine Sängerin aus Südostasien mischt die Schlagerszene auf: Daisiana ersang sich mit ihren bislang ersten drei deutschsprachigen Songs viele Freunde. Jetzt aber könnte ihr mit dem fröhlich-temperamentvollen Schlager „Mein Typ“ der ganz große Wurf gelingen.

Die Stimme mit Herz: Melanie

Menschen genau das Gefühl zu geben, das ihr Herz im Innersten begehrt! Diesen hohen Anspruch erfüllt Melanie Junglas mit großer Freude. Nicht nur deshalb kennen sie ihre Fans seit Jahren als „Stimme mit Herz“. Ihr Album „Die Zeit ist da“ enthält zehn poetische Schlagertitel mit lebensbejahenden Texten und ist geprägt durch ihre reife, ehrliche und ausdrucksstarke Stimme.

» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

