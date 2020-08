Sechsmal samstags, zweimal am Freitagabend: Die ersten exakten VfB-Ansetzungen sind da

Der VfB Stuttgart startet mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg in die neue Saison. Am Freitag wurden nun die ersten zeitgenauen Ansetzungen für die Spiele des Aufsteigers veröffentlicht. Die Partie gegen die Freiburger steigt demnach zur traditionellen Bundesliga-Anstoßzeit am Samstagnachmittag (19. September) um 15.30 Uhr. Das erste Auswärtsspiel bestreiten die Schwaben eine Woche später beim 1. FSV Mainz 05 (26. September/15.30 Uhr). Die weiteren - bereits fix terminierten - Paarungen im Überblick:

3. Spieltag : Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag, den 03. Oktober. Anstoß: 15.30 Uhr.

: Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag, den 03. Oktober. Anstoß: 15.30 Uhr. 4. Spieltag : Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin am Samstag, den 17. Oktober. Anstoß: 15.30 Uhr.

: Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin am Samstag, den 17. Oktober. Anstoß: 15.30 Uhr. 5. Spieltag : Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag, den 23. Oktober. Anstoß: 20.30 Uhr.

: Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag, den 23. Oktober. Anstoß: 20.30 Uhr. 6. Spieltag : Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Freitag, den 30. Oktober. Anstoß: 20.30 Uhr.

: Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Freitag, den 30. Oktober. Anstoß: 20.30 Uhr. 7. Spieltag : Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, den 07. November. Anstoß: 20.30 Uhr.

: Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, den 07. November. Anstoß: 20.30 Uhr. 8. Spieltag: Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag, den 21. November. Anstoß: 15.30 Uhr.

Zur Eröffnung der 58. Bundesliga-Saison empfängt der amtierende Meister Bayern München am Freitag, den 18. September um 20.30 Uhr, den FC Schalke 04. Zwischenzeitlich war angedacht, den Bayern mit Blick auf fünf bereits vor Saisonbeginn absolvierte Pflichtspiele die längstmögliche Vorbereitungszeit nach dem Endspiel am kommenden Sonntag in Lissabon zu ermöglichen und stattdessen mit der Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach zu starten. Diese Begegnung wurde nun von der Deutschen Fußball Liga (DFL) als Topspiel am Samstagabend (19. September, 18.30 Uhr) terminiert.

Festgelegt wurde darüber hinaus von der DFL die Anstoßzeit des Supercup 2020: Die Begegnung zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern und Vizemeister Dortmund in der Allianz Arena in München wird am 30. September um 20.30 beginnen.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga erfolgen voraussichtlich in der 41. Kalenderwoche, also zwischen dem 05. und 09. Oktober.