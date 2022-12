Sie brauchen ein neues Nutzfahrzeug? Dann auf zum Nissan-Autohaus Peter Eisemann!

Wer tagtäglich auf seinen Transporter oder Kastenwagen angewiesen ist, braucht ein Nutzfahrzeug, auf das er sich verlassen kann und das optimal zu ihm passt. Mit seinen drei Nutzfahrzeug-Modellen – darunter eines, das auch als E-Version erhältlich ist – gelingt es dem japanischen Autohersteller Nissan den individuellen Bedürfnissen Gewerbetreibender so nahe wie nur möglich zu kommen. Denn jedes Modell lässt sich flexibel an die jeweiligen Ansprüche anpassen.

Die Fachverkäufer im Autohaus Peter Eisemann verstehen es, die Bedürfnisse ihrer Kunden klar herauszuarbeiten und sie im Hinblick auf die für sie nützlichen Funktionen oder Annehmlichkeiten am Fahrzeug zu beraten. Das Autohaus ist seit vielen Jahren Nissan-Partner und wurde jetzt sogar zum Kompetenzhändler für Nissan-Flottenkunden und Nissan-Nutzfahrzeuge ernannt.

Das sind die Nutzfahrzeuge von Nissan:

Der neue Nissan Townstar

Der Kastenwagen ist optimal für den städtischen Raum geeignet. Er ist kompakt, trotzdem bietet er genug Platz, um zwei Europaletten problemlos durchzuladen. Die maximale Laderaumlänge liegt bei 3,10 Meter. Dabei enthält der Nissan Townstar fortschrittliche Technologie, wie zum Beispiel Fahrassistenzsysteme, die bisher PKWs vorbehalten waren.

Der neue Nissan Townstar EV

Den Nissan Townstar gibt es auch mit Elektroantrieb. Dieser Lieferwagen ist kompakt und doch geräumig und dazu noch gut für’s Image und die Bilanz. Denn mit ihm lassen sich Betriebskosten senken. Die kombinierte Reichweite des Nissan Townstar Electric beträgt bis zu 300 Kilometer.

Der mittelgroße Nissan Primastar

Der Nissan Primastar lässt sich vielseitig konfigurieren und umbauen. Er ist als Kastenwagen, als Kombi oder mit Plattform-Fahrgestell erhältlich und bietet dadurch für viele Anforderungen die passende Lösung. Intelligente Assistenzfunktionen machen die Fahrt mit ihm sicher, einfach und angenehm.

Der große Nissan Interstar

Was Ihr großer Transporter von Nissan kann und wie er aussieht, hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Es gibt den Interstar in jeweils drei verschiedenen Längen und Höhen, mit Heck- oder Frontantrieb, mit drei oder sieben Sitzplätzen sowie als Kastenwagen, Pritschenwagen oder Kipper. Er wurde so konzipiert, dass in ihm auch sehr große Ladungen kinderleicht verstaut werden können.