So könnt ihr das Testspiel gegen Olympique Marseille am Freitag live sehen

Wie der VfB Stuttgart am Donnerstag mitteilte, kann das für Freitag (14.8) angesetzte Testspiel gegen Olympique Marseille per Livestream auf sport1. de verfolgt werden. Zumindest, wenn man sich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufhält.

Das Spiel beginnt um 17 Uhr und wird unter https://tv.sport1.de/sport1/ gesendet. Der Stream im 24-Stunden-TV-Kanal ist kostenlos. Corona-bedingt sind beim Spiel keine Gäste-Fans zugelassen. Für die Franzosen ist es die Generalprobe vor dem Start der Ligue1.

Für den VfB lag in der zweiten Trainingswoche der Fokus auf der Defensivarbeit. Die trainierten Inhalte sollen nach Angaben des Vereins beim Testpiel umgesetzt werden. „Wir freuen uns auf dieses Spiel gegen einen Champions League-Teilnehmer. Marseille befindet sich am Ende seiner Vorbereitung. Die Partie wird sicherlich ein guter Gradmesser und Aufschlüsse darüber geben, woran wir in den kommenden Wochen noch arbeiten müssen“, sagte Torwart Fabian Bredlow.