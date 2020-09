So lief der Ticket-Verkauf für das Heimspiel gegen den SC Freiburg

Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg werden 8.000 Zuschauer in die Mercedes-Benz Arena gelassen. Diese Entscheidung verkündete der VfB Stuttgart am Donnerstagmittag (17.09.). Das Resultat: Zwei Tage vor dem Freiburg-Spiel mussten die Stuttgarter im Eiltempo den Ticketverkauf starten, viel Zeit zur Vorarbeit blieb nicht. Dauerkarten-Inhaber, Fanclub-Mitglieder und Business-Kunden konnten am Freitagmorgen (18.09.) ab 9 Uhr Tickets für das Spiel erwerben - ausschließlich über den Online-Shop.

Es gibt noch Restkarten für den Bundesliga-Auftakt

Wie ein Sprecher des Vereins auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, lief der Verkauf weitestgehend problemlos. Als der Tickterverkauf um 9 Uhr startete, wurden die User in eine virtuelle Warteschlange umgeleitet, um die Website vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Es konnten alle VfB-Fans ihre gewünschten Tickets für das Baden-Württemberg-Duell erwerben.

Die gute Nachrichten für alle Fans, die noch keine Tickets gekauft haben: es gibt noch Restkarten (Stand 18.09.,16 Uhr). Der Verein rechne aber damit, dass diese im Laufe das Abends noch verkauft werden.