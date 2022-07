Rechberghausen. Die charmante „Grüne Mitte“ von Rechberghausen ist von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. August, wieder Veranstaltungsort des beliebten Gartenmarktes „Sommer-Blüten-Träume“ und somit Anlaufstelle für alle, die das Leben und Genießen im eigenen Grün lieben. Wir verlosen Tickets exklusiv für unsere Leserinnen und Leser.

Über 100 Aussteller präsentieren ihr sommerlich-buntes Angebot für Garten, Balkon, Terrasse oder auch nur die Fensterbank. Rosen, Gräser, Kräuter, Tomaten, Obstgehölze, Saatgut, Blumenzwiebeln, Schattenpflanzen und winterharte Stauden sind ebenso geboten wie Bonsairaritäten und exotische Pflanzen. Interessierte Besucher erhalten Informationen zu den Trendthemen „natürlich Gärtnern“ und „Imkern“, lauschen der von ihren Fans stets umlagerten „Orchideensprechstunde“ von Anne Hotz oder erhalten Experten-Tipps, wie Rosen noch schöner werden und Schnittrosen länger halten.

Naturprodukte aus der Region runden das Marktangebot ab und bieten so manche kulinarische Entdeckung. Mehrere Aktionen für Kinder sorgen ebenso für einen entspannten Sommertag wie die kostenlose Pflanzengarderobe und die Anfahrt mit dem Gartenschau-Bähnle von den Parkplätzen im Gewerbegebiet Lindach.

Für die, die es etwas sportlicher mögen, gibt es wieder vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (adfc) bewachte Fahrradparkplätze an der Mühle.

Der Gartenmarkt hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 12. August, von 13 bis 18.30 Uhr (Einlass und Kartenverkauf bis 18 Uhr), Samstag, 13. August, von 9.30 bis 18.30 Uhr (Einlass und Kartenverkauf bis 18 Uhr), Sonntag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr (Einlass und Kartenverkauf bis 17.30Uhr).

Eine Tageskarte kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt (nur in Begleitung Erwachsener). Karten-Vorverkauf bei der Gemeinde Rechberghausen, Rathaus – Zimmer E.12 , Kreissparkasse Göppingen, Marktstraße 2, Göppingen, Kreissparkasse am Sternplatz, Geislingen an der Steige.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

