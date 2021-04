Songs zum Drauflostanzen: Von Alltagserlebnissen und Träumereien

Winnenden. Cliff House, das sind vier junge Musiker aus Schorndorf, auf dem Weg, die Bühnen der Welt zu erobern. Mit einem Mix aus Folk und Pop-Rock haben sie sich einen unverwechselbaren Musikstil kreiert und schaffen es stets, auch genreübergreifend zu überzeugen. Die Winnender 7us media group GmbH hat uns fünf der neuen EPs „Details“ für eine Verlosung zur Verfügung gestellt.

Durch die Ehrlichkeit der einzelnen Songs und deren Texte schwingt in jedem Cliff-House-Song ein besonderes Feeling mit. So kommt eine ganz besondere Mixtur zustande, die jeden sowohl begeistert zuhören, als auch jeden Song spüren lässt.

Gegründet vor sechs Jahren, sorgt die Band vor allem durch die prägnante Stimme des charismatischen Leadsängers Nick Dautzenberg stets für viel Gänsehaut-Atmosphäre.

Allein in Baden-Württemberg gewannen Cliff House ein halbes Dutzend Nachwuchswettbewerbe und konnten 2018 einen zweiten Platz beim Europäischen Songcontest „Welcome To Europe“ einfahren.

Das Vorabrelease „1965“ von Cliff House gehörte zu den beliebtesten und meistgespielten Songs des Benefiz-Samplers „Lautstark für Kultur“, und schaffte es in SWR1- als auch SWR4-Playlisten. Hitradio Antenne 1 präsentierte den zurückgelehnten Radiotrack sogar in seinem Radiospot. Nach dem Erfolg beim Europäischen Songcontest-Finale und den Auftritten beim „ZDF-Fernsehgarten“ im vorigen Jahr bildete die Veröffentlichung von „1965“ ein weiteres Highlight der noch kurzen Erfolgsgeschichte der Band.

Davon ermuntert, legt der „fantastische Folk-Vierer“ („Musix“) jetzt nach und liefert mit „Details“ die erste physische Veröffentlichung: Nach den beiden Singles „1965“ und „I’ll Understand“ ist im März die lang erwartete EP „Details“ auf Spotify & Co erschienen. Und diese wird, CD-Fans wird’s freuen, auch physisch aufgelegt!

Erhältlich ist die EP überall im Handel.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline 0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Am Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die EPs werden zugeschickt.

