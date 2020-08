Wie funktioniert ein 3-D-Drucker? Kann man Luft lenken? Und auf welchem Weg gelangt der Strom in die Häuser? Antworten auf diese und viele andere Fragen bekommen Kinder in der Forscherfabrik Schorndorf. Und auch Erwachsene werden an manchen Stellen staunen. So macht der Ausflug der ganzen Familie Spaß – auch wenn das Wetter draußen ungemütlich sein sollte. Für die Sommerferien hat die Science-Erlebniswelt ihre Öffnungszeiten erweitert. Wichtig ist: Mund-Nase-Bedeckung nicht vergessen und das