Warum kommen derzeit manchmal nur zwei Leute am Sonntag ins Museum Sammlung Nuss? Liegt es am Wetter? An Corona? Oder wissen viele gar nicht, dass Karl Ulrich Nuss, der Gründer des Strümpfelbacher Museums, wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr aufschließt?

Der 77-Jährige wundert sich jedenfalls darüber, schließlich hat er vor der Pandemie schon Zeiten erlebt, als 60, 70 Leute an einem Tag vorbeischauten. Durchschnittlich hatte er nach eigenen Angaben immer so 20 bis 25 Besucher. Der