Kein Hinweisschild an der Straße und auch sonst nichts, was Auswärtige, Nichteingeweihte dorthin lockt. Die Gemeinde macht keine Werbung für den Landschaftspark Höllachaue, es reicht, wenn die Einheimischen Bescheid wissen, was sie natürlich tun, das zeigt schon der rege Besuch am frühen Sonntagmorgen. Es soll ein Naherholungsgebiet sein und bleiben und gleichzeitig der Natur einen Rückzugsort bieten, wo der Mensch als „stiller Beobachter willkommen“ sei, so schreibt es zumindest die