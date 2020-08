Sand, Strandstühle, Sonnenschirme und entspannte Elektromusik: Am Stadtstrand in Bad Cannstatt kommt echtes Strandfeeling auf. Die Sandkörner zwischen den Füßen spüren, einen Cocktail schlürfen und in warmen Sonnenstrahlen baden. Für wenige Stunden fühlt es sich an, als sei man gerade auf Mallorca oder Ibiza.

Am besten mit der Bahn kommen

Zugegeben: Der Serientitel „Urlaub im Rems-Murr-Kreis“ passt hier nur teilweise. Denn nur der Start dieses Ausflugs liegt