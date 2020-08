„Hallo“, ruft Sammy schrill, wenn sich jemand der Papageienvoliere nähert. Sammy ist ein Neuguinea-Edelpapagei und hat sich Uwe Kronsbein, Vorsitzender der Aquarien- und Vogelfreunde Fellbach, als besten Freund auserkoren. Er lebt wie viele andere Vögel, Kois und Schildkröten in der Freilandanlage des Vereins, die am Fuße des Kappelbergs zwischen Streuobstwiesen und Weinbergen in der Mitte von Kernen und Fellbach liegt. Besucher bezeichnen die Anlage liebevoll als „Kleine