Spezialgeschäft rund um die Fotografie wird 100

Aus dem Spezialgeschäft rund ums Fotografieren hat sich ein vielfältiger Foto-Dienstleister entwickelt, der im 100. Jahr seines Bestehens sämtliche Wünsche, Bedürfnisse und Ideen rund ums Fotografieren abdeckt. Fotointerressierte finden Kameras in jeder Preisklasse, Bilderrahmen, Fotoalben und Fotozubehör.

Im eigenen Fotostudio setzt die gelernte Fotografin Kerstin Kühnle-Baum alles perfekt in Szene: Business, Bewerbung, Porträt, Hochzeit, Babyshootings, Familienbilder – je nach Wunsch vor der gewünschten passenden Kulisse, innen oder außen, immer individuell, in Abstimmung mit dem Kunden. Foto Kühnle bietet Hochzeitsbegleitungen an und setzt die schönsten Momente der Traum-Hochzeit ins perfekte Licht.

Individuelle Fotobücher und Fotogeschenke

Ein Pluspunkt ist das Fotolabor, in dem professionelle Fotobücher- und Fotokalender sowie eine unerschöpfliche Palette an unterschiedlichsten Druckprodukten hergestellt werden. Ob das personalisierte Handtuch mit dem Porträt des Partners, die bedruckte Bürotasse mit dem fantastischen Sonnenuntergang vom letzten Strandurlaub bis zur Handyhülle mit dem geliebten „Stubentigerle“ – hier werden die Lieblingsmotive zu absoluten Hinguckern und individuellen Geschenkideen.

Die Mitarbeiter haben immer eine Idee für ein Foto Geschenk. Mit spezieller Software kann der Kunde auch direkt im Ladengeschäft seine Wunschmotive auswählen, die Fotos bearbeiten und sofort mitnehmen bis zum Format 20x30cm.

Mehr Informationen unter Telefon 07182 / 8990

www.foto-kuehnle.de