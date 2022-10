0:2 in Korb – TSV Schwaikheim verliert in der Bezirksliga an Boden

Der FSV Waiblingen hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Sulzbach-Laufen verteidigt. Der TSV Schornbach und die SG Schorndorf bleiben aber dran. In der Kreisliga A 1 hätte der Zrinski Waiblingen die Spitze übernehmen können, unterlag aber mit 1:4 bei Anagennisis Schorndorf. In der A 2 verteidigte der TSC Murrhardt seine Spitzenposition durch ein deutliches 5:1 gegen den Großen Alexander Backnang.

Bezirksliga. Der TSV Sulzbach-Laufen hat beim Spitzenreiter FSV Waiblingen Widerstand geleistet und ging schon nach drei Minuten in Führung. Igor Jelic und zweimal Marcel Zimmermann drehten die Partie zum 3:1-Sieg der Waiblinger. Der Tabellenzweite SG Schorndorf hatte ebenfalls etwas Mühe beim 2:1-Sieg in Weinstadt. Nach zwei Treffern von Sokol Kacani mussten die Gäste nach dem Anschlusstor zwei Minuten vor dem Ende noch kurz zittern.

Eng ging’s auch in Fellbach zu: Julius Böse sicherte dem TSV Nellmersbach mit seinem späten Treffer (86.) zum 3:2 drei wichtige Punkte bei der Verbandsligareserve des SVF. Die Nellmersbacher haben damit den TSV Schwaikheim in der Tabelle überholt und sind nun Vierter. Der Landesliga-Absteiger musste sich überraschend beim SC Korb mit 0:2 geschlagen geben – es war der erste Sieg der Korber im zehnten Anlauf. Keine Probleme hatte der andere Absteiger: Der TSV Schornbach bezwang den SV Steinbach mit 5:1. Der Tabellenzweite ließ sich auch durch den 0:1-Rückstand nach zwei Minuten nicht aus der Ruhe bringen. Das Schlusslicht Spvgg Kleinaspach feierte beim 3:2 gegen den SV Unterweissach den ersten Saisonsieg – und das nach einem 1:2-Rückstand.

Spvgg Kleinaspach - SV Unterweissach 3:2. 1:0 Thilo Hesser (24.), 1:1 Denis Leon Krug (40.), 1:2 Simon Lindemann (43.), 2:2 Al Rubaye Mustafa Wisam Abdulrazzaq (55.), 3:2 Leif Hager (70.).

TSV Schornbach - SV Steinbach 5:1. 0:1 Ivan Juric (2.), 1:1 Antun Kemenovic (ET 33.), 2:1 Nico Klasik (34.), 3:1 Nico Klasik (36.), 4:1 Ramazan Oeztuerk (78.), 5:1 Kevin Mezger (85.).

SC Korb - TSV Schwaikheim 2:0. 1:0 Halit Kurtishaj (53.), 2:0 Philipp Eckardt (90.).

Kreisliga A 1. Der Spitzenreiter SV Hertmannsweiler hat mit einem 1:1 beim SC Urbach begnügen müssen. Der Verfolger Zrinski Waiblingen verpasste den Sprung an Position durch die 1:4-Niederlage bei Anagennisis Schorndorf. Mit dem SV Plüderhausen patzte ein weiterer Verfolger – 1:2 im Schmiden. Auch der VfR Birkmannsweiler kam nicht über ein Unentschieden (2:2) gegen den TV Weiler/Rems hinaus. Böse mit 0:8 unter die Räder kam das Schlusslicht SV Allmersbach II gegen den TSV Miedelsbach.

Anagennisis Schorndorf - KuSV Zrinski Waiblingen 4:1. 1:0 Ahmet Eymen Kirlar (22.), 2:0 Theofanis Samourakis (24.), 3:0 Ismaila Keita (52.), 3:1 Milenko Paponja (77.), 4:1 Ismaila Keita (85.).

KTSV Hößlinswart - TSV Schwaikheim II 1:0. 1:0 Valentin Merz (15.).

VfR Birkmannsweiler - TV Weiler/Rems 2:2. 1:0 Meridon Samahodaj (7.), 1:1 Michael Rienecker (53.), 2:1 Meridon Samahodaj (60.), 2:2 Nico Ewelt (70.).

TSV Schmiden - SV Plüderhausen 2:1. 1:0 Pasquale Siena (57.), 1:1 Maurizio Konstantinidis (81.), 2:1 Pasquale Siena (90.).

SV Allmersbach II - TSV Miedelsbach 0:8. 0:1 Steffen Kressler (33.), 0:2 Leonardo Mazzei (54.), 0:3 Kevin Schweizer (60.), 0:4 Steffen Kressler (61.), 0:5 Kevin Schwarz (75.), 0:6 Joel Horak (81.), 0:7 Jannik Köngeter (86.), 0:8 Jannik Köngeter (88.).

TV Stetten - TSV Schlechtbach 2:4. 0:1 Nick Neuburger (21.), 0:2 Luis Bauer (35.), 1:2 Robin Konzmann (39.), 2:2 Tim Stützlein (43.), 2:3 Chris Lindauer (61.), 2:4 Moritz Schöberl (76.).

SC Urbach - SV Hertmannsweiler 1:1. 1:0 Alexander König (26.), 1:1 Boris Antic (65.).

Kreisliga A 2.Äußerst torreich ging’s in der A 2 zu. Der FSV Weiler zum Stein dominierte beim Letzten TSV Oberbrüden (6:0) ebenso wie der TSV Althütte beim TSV Schmiden II. Beim 7:2 auf des Gegners Platz stand’s schon zur Halbzeit 4:0 für Althütte. Die sieben Tore teilten sich drei Spieler: Patrick Lex, Philipp Hogh und Alexander Bretzler. Beim 3:3 gegen den Aufsteiger TSV Sechselberg ließ der FC Welzheim zwei wichtige Punkte liegen und rutschte auf Rang drei ab.

Souverän spielte der Vierte VfR Murrhardt beim SV Allmersbach III (3:1). Noch weniger anbrennen ließ der Tabellenführer TSC Murrhardt beim 5:1 gegen den Großen Alexander Backnang.

TSV Schmiden II - TSV Althütte 2:7. 0:1 Patrick Lex (18.), 0:2 Patrick Lex (24.), 0:3 Philipp Hogh (26.), 0:4 Alexander Bretzler (41.), 1:4 Patrick Nebel (42.), 2:4 Patrick Nebel (48.), 2:5 Philipp Hogh (52.), 2:6 Philipp Hogh (85.), 2:7 Alexander Bretzler (86.).

SV Allmersbach III - VfR Murrhardt 1:3. 0:1 Marcel Baker (1.), 0:2 Yannick Rössle (48.), 0:3 Lars Kleemann (70.), 1:3 Benjamin Mayer (85.).

FC Welzheim I - TSV Sechselberg 3:3. 0:1 Stefan Reichert (43.), 1:1 Luka Benic (48.), 1:2 Tobias Reichert (52.), 2:2 David Solakovic (69.), 2:3 Manuel Balmer (81.), 3:3 Nico Dyrska (90.).

SKG Erbstetten - SV Steinbach II 4:1. 1:0 Tim Walker (12.), 2:0 Rainer Manz (27.), 2:1 Florian Vogt (39.), 3:1 Michael Fritz (47.), 4:1 Michael Fritz (58.).

TAHV Gaildorf - FC Oberrot 0:0.

SVG Kirchberg/Murr - TSV Nellmersbach II 5:2. 1:0 Timo Schmückle (12.), 1:1 Kai Zeisel (48.), 2:1 Timo Schmückle (52.), 3:1 Timo Schmückle (65.), 3:2 Philipp Herrmann (73.), 4:2 Yannik Wurster (80.), 5:2 Moritz Zowe (82.).

TSV Oberbrüden - FSV Weiler zum Stein 0:6. 0:1 Tobias Veit (18.), 0:2 Kadir Akyüz (54.), 0:3 Elias Scheuing (56.), 0:4 Ilir Kurtulaj (63.), 0:5 Sulayman Ceesay (70.), 0:6 Serdar Tayar (94.).

TSC Murrhardt - Großer Alexander Backnang 5:1. 1:0 Yusufhan Öztürk (31.), 2:0 Yusufhan Öztürk (35.), 3:0 Daniel Zivaljevic (40.), 4:0 Ismail Kirci (74.), 5:0 Ismail Kirci (88.), 5:1 Pascal Sirokas (88.).