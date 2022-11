2.550 Fans in Fellbach: SVF verliert 0:2, kitzelt aber die Kickers

Es ist kein gemütlicher Feiertagsausflug gewesen an Allerheiligen für die Stuttgarter Kickers von Degerlochs Höhen hinunter nach Fellbach. Der Verbandsligafünfte SV Fellbach machte dem Tabellenführer der Oberliga im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals das Leben vor allem in den ersten 45 Minuten sehr schwer. Letztlich setzten sich die effektiveren Kickers vor 2550 Zuschauern im stimmungsvollen Max-Graser-Stadion mit 2:0 (1:0) durch.

Wenn’s ein bisschen unrund läuft, dann kommen Tore zum günstigen Zeitpunkt gerade recht. Zum Beispiel die des Favoriten vier Minuten vor und sechs Minuten nach der Pause durch Paul Polauke und Kevin Dicklhuber. Die Treffer sorgten für etwas mehr Ruhe im Spiel der Kickers, die mit den widerspenstigen Fellbachern lange zu kämpfen hatten.

Nur wenig Rotation beim den Kickers

Natürlich war das Pokalmatch für den Verbandsligisten, der sich bisher auch in der Liga sehr gut präsentiert, das Spiel des Jahres. Entsprechend ernst nahm der Kickers-Trainer Mustafa Ünal das Spiel. Das musste er auch, schließlich sind die Fellbacher nur eine Spielklasse unter seinem Team unterwegs. Ünal baute seine Mannschaft im Vergleich zum Topspiel in Großaspach nur geringfügig um: Maximilian Otto hütete für Ramon Castellucci das Tor, außerdem rückten Loris Maier und Marian Riedinger in die Startelf.

Der Fellbacher Trainer Mario Marinic musste im Tor gezwungenermaßen wechseln. Philipp Gutsche hatte sich im jüngsten Spiel in Tübingen verletzt, für ihn stand Philipp Meister im Kasten. In der Anfangsformationen standen natürlich auch die beiden Ex-Kickers-Spieler, der Kapitän Leon Braun und Niklas Pollex. Die Fellbacher begannen selbstbewusst – und hatten die große Chance zur frühen Führung: Nach einem gefühlvollen Pass des guten Charalambos Parharidis tauchte Niklas Hofmeister in der zehnten Minute frei vor Otto auf. Der Fellbacher hatte wohl zu viel Zeit zum Nachdenken, wie er den Ball im Kasten unterbringen soll – und scheiterte am Kickers-Torhüter.

Kein Klassenunterschied zu erkennen

Ein nachhaltiger Weckruf indes für die Gäste war das nicht. Der SVF machte im Mittelfeld geschickt die Räume eng, schob seine Defensive nach vorne. Die Kickers agierten etwas träge und forderten die Fellbacher Abwehr kaum. Gefährlich vor dem Tor von Meister wurde es höchstens bei den mit viel Effet getretenen Eckstößen von Kevin Dicklhuber. Mit vertikalen Pässen des Oberligisten mussten sich die Fellbacher dagegen selten herumschlagen.

Ein Klassenunterschied war zunächst nicht zu erkennen, der Außenseiter kam sogar öfter als der Gast gefährlich in Tornähe. Die erste richtige Chance für die Kickers hatte Riedinger, dessen Schuss nach einem Pass von Dicklhuber im letzten Moment zur Ecke geklärt wurde (35.). Drei Minuten später bot sich erneut Hofmeister die Chance zur Fellbacher Führung, er traf den Ball aber fünf Meter vor dem Tor nicht richtig.

Die überraschende Führung für die Gäste entstand – natürlich – aus einem Eckball von Dicklhuber. Der segelte an den zweiten Pfosten, wo Paul Polauke den Ball aus kurzer Distanz zum schmeichelhaften 1:0 für den Oberligisten einköpfte (40.). Um ein Haar hätte ausgerechnet der Ex-Blaue Leon Braun zum Ausgleich getroffen, doch Luigi Campagna klärte zur Ecke.

Kickers wacher nach der Pause

Deutlich aktiver und wacher kehrten die Kickers aus der Kabine zurück, suchten offensichtlich die frühe Entscheidung. Nachdem Riedingers Kopfball nach einer Flanke von Malte Moos über den Kasten geflogen war, landete der Ball beim nächsten Angriff bei Dicklhuber. Der Kickers-Kapitän schlenzte ihn überlegt und gefühlvoll ins lange Eck zum 0:2 (51.).

Nun bekamen die Gäste das Spiel besser in den Griff, der Ball lief flüssiger durch die Reihen. Auch störte die vordere Reihe der Gäste das Heimteam früher. Die Fellbacher kamen nun öfter etwas zu spät. Philipp Meister musste bei einem Schuss von Loris Maier eingreifen (62.), eine Minute später traf David Braig aus fünf Metern nur die Latte des Fellbacher Tores.

Den nächsten Aufreger gab’s im Strafraum der Gäste: Dem Keeper Maximilian Otto sprang der Ball vom Fuß an die Hand. Der indirekte Freistoß von Aygün Plaste wurde von der blauen Mauer geblockt (72.). Der SVF-Trainer Mario Marinic brachte mit Samuel Wehaus und Riccardo Scarcelli frische Offensivkräfte. Richtig gefährlich indes wurde es erst in der 85. Minute: Niklas Koroll tauchte frei vor Otto auf, vertändelte aber den Ball zu unentschlossen.

Auf der anderen Seite verpasste Halim Eroglu die endgültige Entscheidung: Er drosch den Ball über den Querbalken (88.). Schließlich scheiterte Luka Milenkovic nach schöner Vorarbeit von Braun an Otto. Am Ende siegten die Kickers verdient. Der SV Fellbach hat sich aber vor der einzigartigen Kulisse sehr gut präsentiert.

SV Fellbach: Meister; Braun, Hofmeister (70. Wehaus), Pollex (70. Scarcelli), Uslu (73. Milenkovic), Parharidis, Binner (82. Michaltsis), Koroll, Jäkel, Müller, Plaste.

SV Stuttgarter Kickers: Otto; Moos, Kammerbauer (62. Berisha), Zagaria, Loris Maier, Campagna (75. Leon Maier), Dicklhuber (82. Eroglu), Riedinger, Blank, Braig (68. Obernosterer), Polauke.