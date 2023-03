26:31 gegen Bayer Leverkusen: VfL Waiblingen schrammt am Heimsieg vorbei

Auf ihren ersten Heimsieg müssen die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen weiter warten. Gegen Bayer Leverkusen verliert die Mannschaft von Trainer Thomas Zeitz 26:31. Zu spät wachten die Waiblingerinnen auf, setzten zur späten Aufholjagd an, ihre zahlenmäßige Überlegenheit nutzten sie jedoch nicht aus und rannten dem Rückstand stets hinterher.

Der erste Treffer gehörte der Waiblingerin Lara Eckhardt nach nicht einmal einer Minute. Doch die Freude hielt nicht lange, zwölf Sekunden später machte Fem Boeters den Anfang für die Gäste. Es entwickelte sich ein schnelles Auf und Ab. Das 2:2 nach etwas mehr als zweieinhalb Minuten sollte bis zum Abpfiff der letzte Gleichstand gewesen sein. Die Leverkusener zogen auf 5:3 davon, beim VfL haperte es in der Chancenverwertung. Einige Angriffe lassen die Waiblingerinnen durch Fehlpässe selbst liegen. Nach 18 Spielminuten zog Zeitz die Auszeitkarte. „Ich habe sie ermutigt“, sagt er später über die Situation. „Wir hatten sieben, acht gute Chancen, die halt einfach nicht drin waren. Aber sie waren gut gemacht.“ Daran sollten die Waiblingerinnen anknüpfen, immer wieder probieren, vorne draufgehen. „Wir wollten ja etwas offensiver spielen“, so Zeitz weiter. „Ich habe sie aber daran erinnert, dass sie auch in die Abwehr zurückkehren, wenn sie die einige Schritte nach vorne verlassen.“

"Die Abwehr war zu löchrig"

Die Abwehr sei an diesem Abend einer der negativeren Punkte des Waiblinger Spiels gewesen. „Gerade in der Abwehr haben wir einige Fehler gemacht, die war zu löchrig.“ Gebessert habe sich das Waiblinger Spiel nach der Halbzeitpause. „Einen großen Teil macht da auch die Torhüterleistung aus.“ Branka Zec zeigte in den zweiten 30 Spielminuten durchaus sehenswerte Paraden und spielte eine nicht unbedeutende Rolle während der späteren Aufholjagd.

Starke Einzelspielerinnen in den Reihen der Leverkusener

Auch wenn die Gäste aus Leverkusen an diesem Samstagabend sicher nicht ihr bestes Spiel gemacht hätten, hätten sie eben Spielerinnen, die den Unterschied machen, so Zeitz, und zählt Namen auf wie Nationalspielerin Mareike Thomaier, die Anfang März ihr Debüt gegen Ungarn gab. Oder ihre Teamkollegin Mareike Thomaier. Und Mariana Ferreira Lopes, die für das portugiesische Nationalteam aufläuft. „Leverkusen ist zwar auch ein junges Team, aber sie sind uns eben in Qualität etwas voraus.“ Am Ende sei eben der Unterschied deutlich geworden zwischen einem Team, das unter Profibedingungen acht-, neunmal die Woche trainiert und einer Mannschaft, die vier Einheiten pro Woche macht.

Die Aufholjagd ist gestartet, der Ausgleich bleibt aus

Und dann spricht Zeitz jene paar Minuten im Spiel an, in denen es ganz danach aussah, als könnte eben jener Underdog aus Waiblingen doch noch einmal aufblühen, angreifen, vielleicht sogar das Ruder rumreissen? Es war der Treffer zum 17:22 von Matilda Ehlert, der in der 44. Minute die Kehrtwende einleitete. Die 18-Jährige war es auch gut zweieinhalb Minuten später, die für das 18. Tor in der heimischen Rundsporthalle sorgte. Lara Eckhardt zog nach und erhöhte innerhalb von 35 Sekunden gleich ein zweites Mal. Ehlert verkürzte in der 50. Minute auf 21:22. Es lief für den VfL, Zec sorgte dafür, dass die Bude hinten sauber blieb, im Angriff waren die Waiblingerinnen bissig, wuchtig und durchschlagsstark. Das sorgte für Aufwind, für Selbstvertrauen und für gute Stimmung in der Halle. Aber der Lauf bekam Risse.

VfL nutzt seine Überzahl nicht aus

Thomaier erhöhte für die Gäste auf 21:23. Noch einmal schaffte es Ehlert, die Gastgeberinnen so nah ranzubringen. Viola Leuchter stellte auf 21:24. Mit der Zweiminutenstrafe von Mariana Ferreira Lopes stieg die Hoffnung, jetzt das Spiel zu drehen. Doch genau in diesen zwei Minuten zappelte in den Tornetzen überhaupt nichts. „Wir haben die Überzahl-Situation nicht genutzt. Da hätten wir Tore machen müssen. Uns sind in Überzahl drei Fehler passiert.“ Eine Situation, die man laut Zeitz unbedingt hätte ausnutzen müssen. Eben auch für den Kopf. „Beim Ausgleich hätte man vielleicht gemerkt: ,Wir können es noch schaffen.’“

Dieser Moment traf nicht ein. Stattdessen erhöhte Thomaier und läutete den abschließenden Torlauf bis zum schlussendlichen 26:31 ein. Auch wenn Zeitz weiß, dass sein Team vor anderthalb Wochen beim Thüringer HC das bessere Spiel abgeliefert hat, bekräftigt er stets: „Einige Fehler sind der Jugend der Spielerinnen geschuldet.“ Spielerinnen wie Matilda Ehlert oder Emma Hertha seien jung und dürften Fehler machen. „Das ist okay, es zählt der Lerneffekt.“

Mit positiver Einstellung ins nächste Spiel

Doch Lerneffekt hin oder her: ein Sieg, 18 Niederlagen, Tabellenschlusslicht. Wie gehen die Waiblingerinnen damit um? „Mir glaubt es ja kaum einer, aber wir haben wirklich eine gute Stimmung“, so der Trainer. Und da gehe er mit gutem Beispiel voran. „Ich komme sicher nicht mit schlechter Laune am Dienstag in die Halle.“ Wenn dann die Musik angeht und das Training im Gange ist, ist die Niederlage zwar nicht vergessen, aber der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel. „Alle Spielerinnen wissen, wo sie stehen und sie wussten vorher genau, was in dieser Saison auf sie zukommt. Wir haben niemanden dabei, der von weit oben auf den Boden der Tatsachen gefallen ist.“ Die Mannschaft stecke sich kleine Ziele, die für sie erreichbarer Ferne liegen. „Das bringt Motivation und den Spaß am Handball.“

VfL Waiblingen: Zec, Meißner - Probst (4/3), Ehlert (6), Klingler (2), Brand (2), Hammer, Hertha (1), Gisa (1), Henkel (1), Jäger, Pollakowski (1), Herbst (1), Eckhardt (7/2).

TSV Bayer 04 Leverkusen: Van der Linden, Nasser - Thomaier (7/1), Jurgutyte, Leuchter (8), Boeters (4), Klein (6), Cormann, Mathwig, Pfundstein, Kuipers, Ronge (1), Terfloth (2), Ferreira Lopes (1), Veit (2), Teusch.