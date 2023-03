3:1 in Bayreuth: Waldhof bleibt an den Aufstiegsplätzen dran

Bayreuth (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Christian Neidhart gewann bei der abstiegsgefährdeten SpVgg Bayreuth am Samstag mit 3:1 (2:1) und verteidigte dadurch den fünften Tabellenplatz. Fridolin Wagner (10. Minute), Marten Winkler (38.) und Baris Ekincier (90.+2) erzielten die Tore für die Gäste, die ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen feierten. Markus Ziereis sorgte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der SpVgg (45.+2). Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sah Bayreuths Felix Weber für ein grobes Foul die Rote Karte.