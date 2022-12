35:33 in Oldenburg: Erster Sieg der VfL-Handballerinnen in Liga eins

(twa). Na also: Im zehnten Anlauf haben sich die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen die ersten Punkte in dieser Saison geholt: Vor 1600 Zuschauern in der Oldenburger EWE-Arena kämpfte der Aufsteiger den VfL Oldenburg am Freitagabend mit 35:33 (16:18) nieder. Neun Minuten vor dem Ende war das junge Team von Trainer Thomas Zeitz beim 28:27 zum ersten Mal in Führung gegangen und behielt in der dramatischen Schlussphase die Nerven.

Was war das für eine Erleichterung: Beim 28:32 zuletzt gegen Bensheim hatte der VfL am ersten Erfolgserlebnis geschnuppert, nun hat er sich endlich für seinen großen Einsatz und seine Beharrlichkeit belohnt. Entsprechend grenzenlos war der Jubel nach Spielende.

Nimmermüde Waiblingerinnen

Ein Spur schlechter als gegen Bensheim fanden die Waiblingerinnen ins Spiel. Vanessa Nagler traf zwar mit ihrem ersten Tor von vier Toren in den ersten 30 Minuten zum 1:1 (3.). Doch bis zum gehaltenen Siebenmeter von VfL-Torhüterin Branka Zec beim 1:3-Rückstand (7.) hatten die Gäste schon vier Chancen liegen lassen. Beim 2:5 (11.) und 5:9 (17.) mussten sie kurz abreißen lassen, kämpften sich aber immer wieder heran. Nicht gut sah’s beim 7:12 nach 20 Minuten aus. Es schien so, als könnte der VfL Oldenburg bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen. Die junge Mati Ehlert (18) indes hatte etwas dagegen, brachte Waiblingen in Unterzahl mit einem Doppelschlag auf 9:12 heran – und der VfL blieb dem Heimteam fortan auf den Fersen. Nagler sorgte beim 15:16 (29.) für den Anschluss. Zum Unentschieden reichte es zur Pause nicht mehr, beim 16:18-Rückstand war aber noch alles drin. Die Oldenburgerinnen nutzten in den ersten 30 Minuten die vier Zeitstrafen gegen den VfL zu sechs Treffern, nur einmal musste eine Oldenburger Spielerin auf die Strafbank.

Nerven behalten in der Schlussphase

Dieses Ungleichgewicht änderte sich im zweiten Spielabschnitt. Gleich zu Beginn war das Zeitz-Team zweimal in Überzahl. Der Kapitänin Caren Hammer gelang beim 21:22 der Anschluss (39.) – und Rabea Pollakowski beim 22:22 mit ihrem sechsten Tor der erste Ausgleich seit dem 1:1.

Dann schien es so, als verspielte der Neuling – wie gegen Bensheim – seine gute Ausgangsposition mit ein paar leichten Fehlern binnen weniger Minuten. Oldenburg holte sich beim 25:22 die Führung wieder zurück. Als auch noch die Abwehrchefin Caren Hammer nach der dritten Zeitstrafe mit Rot vom Platz musste (45.), schwanden die Chancen des Aufsteigers.

Doch in der Schlussviertelstunde zeigte der VfL sein riesiges Kämpferherz. Beim 28:27 (51.) war die erste Führung perfekt, dann behielt Pollakowski beim Strafwurf die Nerven – 28:30 (55.). Diesen Vorsprung ließen sich die Waiblingerinnen nicht mehr nehmen. Nach einem Konter von Pollakowski zum 33:29 für den VfL war drei Minuten vor dem Ende der Sieg eingetütet – der Rest war grenzloser Jubel.

VfL Oldenburg: Reese, Fasold; Teiken, Reinemann (10/2), S. Weyers, Munderloh, Hoitzing (5), Martens (1), Steffen (4), Carstensen (9/4), Schirmer (3), Feiniler, Heidergott, Golla (1).

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Nagler (5), Probst, Ehlert (6), Klingler, Brand (4), Hammer (1), Hertha (6), Gisa, Henkel, Jäger (3), Pollakowski (8/3), Eckhardt (2).