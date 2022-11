8:3 - FC Welzheim spielte Gaildorf in der Kreisliga A2 schwindelig

Der FSV Waiblingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiter vorne, Schornbach verputzte Schwaikheim und Schorndorf den TSV Nellmersbach. In der Kreisliga A1 feuerte Welzheim ein wahres Torefeuerwerk ab und in der Kreisliga A 2 patzte der VfR Murrhardt bei Schlusslicht Oberbrüden, ganz zur Freude des FSV Weiler zum Stein.

Bezirksliga. Mit dem Sieg im Topspiel in Nellmersbach bleibt die SG Schorndorf nun an zweiter Stelle der Tabelle. Gianluca Tosto und Marvin Zimmermann sorgten beim Viertplatzierten für einen deutlichen 3:0-Auswärtserfolg. Weiter an der Spitze hält sich der FSV Waiblingen, der den SV Unterweissach mit einer deutlichen Pleite auf die Heimreise schickte. Das Team von Trainer Norbert Gundelsweiler musste vier Waiblinger Treffer einstecken und rutschte damit auf Rang zehn. Kleinaspach feierte seinen zweiten Dreier der Saison und gab mit dem 3:2 gegen Korb die Rote Laterne an den Gegner weiter. Im Derby der Ex-Landesligisten behielt Schornbach die Punkte zu Hause. Der Schwaikheimer Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeitpause sollte der einzige bleiben, in der zweiten Spielhälfte dominierten die Hausherren und erhöhten auf 3:1.

Kreisliga A 1. Glück gehabt - haben die drei Topteams an der Spitze der Tabelle. Denn gepatzt haben sie alle drei und deshalb hat sich an der Konstellation auch nichts geändert. Tabellenführer Hertmannsweiler gab nach dem Ausgleich in der 45. Minute in der Nachspielzeit seinen einen Punkt noch her, Breuningsweiler hatte beim TV Weiler/Rems keine Chance (2:0) und Zrinski Waiblingen sorgte beim TV Stetten mit der 3:4-Niederlage für einen heißen Schlagabtausch, bei dem der jetzige Zehnte als Sieger vom Platz ging. Gewinner gab’s aber allemal: Birkmannsweiler, Schlechtbach und Anagennisis Schorndorf rückten dem Feld an der Spitze wieder ganz schön nahe auf die Pelle.

Kreisliga A 2. Welzheim schoss den TAHV Gaildorf schwindelig, dabei gelang David Solakovic innerhalb von vier Minuten ein Hattrick. Trotzdem bleibt der FCW an zweiter Stelle, denn der TSC Murrhardt behauptete sich zu Hause gegen den SV Steinbach II mit 4:1. Der TSV Oberbrüden feierte am Sonntag seinen ersten Sieg mit deutlichem Ergebnis: 3:1. Diese Auswärtsniederlage bedeutete für den VfR Murrhardt Rang vier. Der FSV Weiler zum Stein rückte auf, das Team gewann bei der Zweiten aus Nellmersbach absolut deutlich mit 7:3. Glückspilz der Partie: Sulayman Ceesay, der dreimal traf.