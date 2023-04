Absteiger verliert gegen Aufsteiger im Bezirksligaduell

In der Fußball-Bezirksliga bleibt der FSV Waiblingen weiter ungeschlagen, die Verfolger aus Schorndorf und Schornbach legten in torreichen Spielen nach. Die Teams stehen weiterhin punktgleich da. Im Topduell der Kreisliga A1 verlor Zrinski Waiblingen gegen Tabellenführer SV Hertmannsweiler. Und in der Kreisliga A2 schafft es der FC Welzheim nicht am VfR Murrhardt vorbei.

Bezirksliga. Der FSV Waiblingen bleibt weiterhin Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Mit 4:1 gewann die Elf von Trainer Giuseppe Catizone gegen die Gäste des TSV Nellmersbach. Der VfL steht nun mit 60 Punkten weiterhin ungeschlagen auf Rang eins. Spannender wird es im Kampf um die Relegation. Die SG Schorndorf (2.) und der TSV Schornbach (3.) stehen punktgleich mit 51 Punkten direkt hinter dem VfL. Während die SG bereits am Donnerstagabend deutlich vorlegte (0:4 beim VfL Winterbach). Der TSV Schornbach ließ sich aber nicht abschütteln und legte ebenfalls torgewaltig hinterher. Mit dem 5:1-Erfolg gegen den TSV Sulzbach-Laufen.

Im direkten Duell der Ränge vier und fünf trafen Aufsteiger SG Weinstadt und Absteiger TSV Schwaikheim aufeinander. Dabei patzten die Schwaikheimer und ließen der SG zu viele Chancen. Weinstadt gewann mit 3:0 und schob sich damit auf Rang vier vor (43 Punkte).

Nach dem 4:0 über die SPVGG Kleinaspach am Donnerstagabend legte der SSV Steinach-Reichenbach am Wochenende nun nach und gewann mit 2:0 gegen die Zweite des SV Fellbach. Mit diesen zwei deutlichen Siegen hat der SSV wieder etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze gebracht und steht derzeit mit 27 Punkten auf Rang acht.

Kleinaspach hingegen steckte erneut eine Niederlage ein. 0:4 hieß es am Ende gegen die SV Remshalden.

FSV Waiblingen - TSV Nellmersbach 4:1. 1:0 Marcel Zimmermann (5.), 2:0 Marcel Zimmermann (41.), 3:0 Marcel Zimmermann (57.), 4:0 Filip Jaric (85.), 4:1 Julius Böse (87.).

Kreisliga A1. Im Topspiel gegen den SV Hertmannsweiler zog Zrinski Waiblingen mit 0:1 den Kürzeren. Die Waiblinger bleiben aber weiterhin auf Rang drei. Der SV Breuningsweiler II bleibt mit dem 3:2-Sieg beim TV Stetten weiter engster Verfolger auf den SV Hertmannsweiler. Einen Punkt und die Hoffnung auf einen Patzer des SVH trennt den SVB II von der Tabellenführung. Der VfR Birkmannsweiler bleibt den vorderen Teams weiterhin auf den Fersen. Mit dem 2:1-Erfolg beim TSV Schmiden steht das Team mit 35 Punkten nun auf Rang vier.

Deutlich ging es beim SC Urbach zu. Die Mannschaft verlor 1:5 zu Hause gegen den SV Plüderhausen. An der Tabellensituation änderte dieses Spiel für beide Teams jedoch nichts.

Kreisliga A2. In einer torreichen Partie zog am Ende der TSV Althütte beim FC Welzheim den Kürzeren. Die Hausherren gewannen im umkämpften Spiel, in dem es bereits zur Pause 2:2 stand, mit 4:3. Doch deie drei Punkte reichten den Welzheimern nicht, um wieder zurück auf den Relegationsplatz zu kommen. Denn auch der VfR Murrhardt gewann. Und das deutlich mit 3:0 gegen die SKG Erbstetten.

Im Duell gegen den Vorletzten TSV Oberbrüden holte der FC Oberrot lediglich einen Punkt. Die Partie endete 2:2. Bis zur 70. führte Oberrot, dann patzte Tom Scheuermann mit einem Eigentor.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt quasi keine Veränderung. Lediglich im Tabellenkeller: Der TSV Schmiden II schob sich dank des 1:0 auf Rang 13, der TSV Nellmersbach II verlor mit 0:6 gegen den SV Allmersbach III und fiel auf Platz 14 ab.