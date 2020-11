Adler Mannheim lange ohne verletzten Nationalspieler Loibl

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim müssen langfristig auf Eishockey-Nationalspieler Stefan Loibl verzichten. Der 24-Jährige laboriere an einer Beininfektion und werde bei optimalem Heilungsverlauf acht Wochen fehlen, teilte der deutsche Meister am Donnerstag mit. «Für Stefan ist es verdammt ärgerlich, nach einer so langen spielfreien Phase nun zusätzlich mehrere Wochen nicht spielen zu können», sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.