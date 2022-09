Agdam-Trainer wünscht Freiburg Champions-League-Einzug

Freiburg (dpa) - Trainer Qurban Qurbanov vom aserbaidschanischen Meister Karabach Agdam hat großen Respekt vor seinem deutschen Europa-League-Gegner SC Freiburg und dessen Coach Christian Streich. Die Badener hätten eine «sehr disziplinierte Mannschaft, die genau weiß, was sie von der ersten bis zur letzten Sekunde auf dem Platz machen muss», sagte der 50-Jährige vor dem Auftakt der Gruppenphase im Freiburger Europa-Park Stadion am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Die jüngsten Ergebnisse des Sport-Clubs in der Fußball-Bundesliga, in der er nach fünf Spieltagen Tabellenerster ist, hätten das bestätigt.

«Ich weiß, dass er bei der Mannschaft und den Fans sehr beliebt ist», sagte Qurbanov über Streich. Der Aserbaidschaner ist schon seit 2008 Trainer bei Karabach Agdam - und damit sogar länger im Amt als sein Freiburger Kollege. «Wenn man so lange an einem Trainer festhält und ihm das Vertrauen ausspricht, kommen im Lauf der Jahre irgendwann auch gute Ergebnisse», sagte Qurbanov. «Ich wünsche dem SC Freiburg, dass er die Champions League erreicht.» Vergangene Saison hatte der SC bis zum Schluss um den Einzug in die Königsklasse mitgespielt.