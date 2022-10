Alles neu beim Fußball-Bezirksligisten FSV Waiblingen

Beim FSV Waiblingen hat sich vieles getan. Nachdem im letzten Jahr der Aufstieg für die Bezirksliga-Fußballer zum Greifen nah war, platzte das Vorhaben im letzten Moment. In diesem Jahr wird das Wörtchen „Aufstieg“, gar „Meisterschaft“ vermieden - bis jetzt zumindest. Für die Konkurrenz in der Bezirksliga war aber schon vor Ligastart klar, dass der FSV Waiblingen ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die Landesliga sein könnte.

Und schon jetzt zeichnet sich ab: Ganz ausgeschlossen ist das nicht. Der FSV führt die Tabelle an und so langsam, aber sicher kristallisiert sich ein Grüppchen heraus, das sich mehr und mehr Abstand von den anderen Teams erarbeitet. „Der Meister wird unter denen sein, die nun vorne sind“, formuliert es Waiblingens Trainer Giuseppe Catizone vorsichtig, aber bestimmt.

Neu aufgestellt in die neue Saison

Dass er mit seinem Team diejenige Mannschaft sein wird, welche - da hält er sich zurück. Der Fokus ist nicht der ständige Blick auf die Tabelle, der Fokus liegt auf der Arbeit mit der Mannschaft und der Arbeit im kompletten Team. Denn da hat sich in der näheren Vergangenheit einiges getan.

Der FSV Waiblingen hat sich neu aufgestellt, das Team ums Team vergrößert, Aufgaben neu verteilt. „Wenn das Team um die Mannschaft herum gut funktioniert, dann fühlen sich die Spieler gut aufgehoben.“ Und das könnte maßgeblich zum Erfolg beitragen. Neben Catizone ist Philipp von Manstein als Co-Trainer aktiv, Michael Barbir kümmert sich als Performance-Trainer um die Fitness der Spieler. „Wenn jemand krank ist, verletzt ausfällt, dann beginnt der Spieler die Arbeit mit Michael.“ Der beginnt die langsame Arbeit mit jedem Einzelnen, geht auf die Bedürfnisse ein und macht die Spieler wieder so fit, dass sie dann langsam wieder ins volle Mannschaftstraining einsteigen können. „So ist keiner außen vor, verliert nicht den Bezug zur Mannschaft, wenn er wegen einer Verletzung längere Zeit ausfällt“, so Catizone. Und: „Oft ist es so, dass Spieler nach einer kleinen Verletzung zu schnell wieder voll ins Training einsteigen und sich dann erst so richtig verletzen und noch länger ausfallen. Solche Dinge wollen wir vermeiden.“

„Wir sind knallhart mit uns ins Gericht gegangen“

Noch sei der FSV Waiblingen um längere Ausfälle von Spielern herumgekommen. Obwohl die Vorbereitung noch intensiver gewesen sei als die Jahre zuvor. „Wir sind nach der letzten Saison knallhart mit uns ins Gericht gegangen und haben hart an uns gearbeitet.“ Den Trainingsplan: aufgestockt. Anstatt zwei- wird nun dreimal pro Woche trainiert. „So haben wir mehr Zeit für die Spieler und auch mehr Regenerationstraining“, so Catizone. Außerdem hätten diejenigen, die eine Einheit zum Beispiel wegen der Arbeit verpassen, immer noch zwei Einheiten pro Woche.

Neun Spieler haben den FSV Waiblingen vor der Saison verlassen. Neun Plätze im Team, die zu besetzen waren. Und da kam Sandro Palmeri ins Spiel. „Er spielt eine wichtige Rolle. Er kümmert sich um so viel“, sagt Catizone. „Er nimmt mir viel ab, was mit neuen Spielern zu tun hat, mit der Kaderplanung. Er versucht, für die Mannschaft alles möglich zu machen.“ Palmeri, mindestens so fußballverrückt wie Catizone selbst, ist ein Tausendsassa beim FSV: Er ist stellvertretender Abteilungsleiter, Jugendabteilungsleiter und nun auch Sportdirektor. Und er konnte die neun Lücken, die sich in der Bezirksligamannschaft ergeben haben, wieder schließen.

Catizone begeistert von Nachwuchstalent Jan Plieninger

Fünf Spieler aus der eigenen Jugend haben da ihre Chance bekommen. „Die jungen Spieler wollen, die versuchen. Und sie machen Fehler. Aber die müssen sie machen - um zu lernen.“ Jan Plieninger, Finn Scheuing, Paul Schwarz und Tom Lachenmaier bekommen die Chance in der ersten Mannschaft und nutzen sie. Über Verteidiger Jan Plieninger, der in dieser Saison sechsmal zum Einsatz kam, sagt Catizone: „Er hat eine Ruhe am Ball, als würde er schon ewig spielen. Er ist technisch stark und hat ein gutes Spielverständnis.“ Ein Neuaufbau, der Früchte trägt.

Gut aufgehoben können sich die Spieler allemal fühlen, bei einem Trainerteam mit professionellen Strukturen. Und einem Team, das aus zwei Physios und drei Betreuern besteht. Ob das ein Bezirksligist braucht? „Ich kann mir vorstellen, dass sich viele da an den Kopf fassen, wenn wir mit so vielen Mann antanzen.“ Catizone versichert: „Jeder Einzelne macht einen guten Job und ist ein wichtiger Teil des Teams.“