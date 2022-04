Bietigheim (dpa/lsw) - Die Bietigheim Steelers setzen auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Evan Jasper. Der Kanadier verlängerte nach Clubangaben vom Freitag seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Im Februar 2021 kam Jasper aus Frankreich nach Bietigheim und absolvierte in der abgelaufenen Hauptrunde alle 56 Spiele. Dabei kam er 17 Tore und 24 Vorlagen.