Argentinien schlägt Kolumbien in WM-Qualifikation

Córdoba (dpa) - Argentinien hat sich in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft in Katar mit 1:0 gegen Kolumbien durchgesetzt. Lautaro Martínez von Inter Mailand traf am Dienstag (Ortszeit) in der 29. Minute im Stadion Mario Alberto Kempes in Córdoba aus kurzer Distanz zum Endstand.

Wie bereits bei der Partie gegen Chile in der vergangenen Woche musste die argentinische Nationalmannschaft auf Lionel Messi verzichten. Der Starstürmer hatte sich zum Jahreswechsel mit dem Coronavirus infiziert und sollte sich noch schonen.

Argentinien ist genauso wie Brasilien bereits für die Fußball-WM Ende des Jahres qualifiziert. Zuvor hatte Uruguay das Schlusslicht Venezuela mit 4:1 abgefertigt. Damit hat der zweimalige Weltmeister seine Chancen auf ein Ticket nach Katar deutlich erhöht. Venezuela hat als Tabellenletzter hingegen keine Aussicht mehr auf eine Qualifikation für die Fußball-WM.

