Aspacher Ausrutscher bleibt ohne schwere Folgen

Siege waren Mangelware am Fußball-Wochenende auf Verbandsebene: In der Oberliga gab’s im Topspiel nichts für die Aspacher zu holen und die TSG Backnang zog gegen Reutlingen den Kürzeren. Allein die SG Oppenweiler-Strümpfelbach ging als strahlender Sieger in der Landesliga vom Platz. Und das im Derby gegen den TV Oeffingen.

Oberliga. Die TSG Backnang hat es im Heimspiel gegen den SSV Reutlingen nicht geschafft, sich die nötigen Punkte zu holen, um dem Tabellenkeller zu entkommen. 3:1 siegten die Gäste. Onesi Kuengienda brachte die Elf von Trainer Albert Lennerth in der 32. Minute in Front. Tom Patrick Schiffel erhöhte für die Reutlinger auf 2:0 (60.). Per Elfmeter traf Marco Rienhardt zum 1:2 für TSG Backnang. Doch das sollte es für die TSG dann auch gewesen sein. Arbnor Nuraj erhöhte wenige Minuten vor Abpfiff auf das schlussendliche 3:1 für Reutlingen (86.).

Die 2:4-Niederlage der SG Sonnenhof Großaspach im Topspiel beim FSV Bietigheim-Bissingen ist die vierte in dieser Saison. Auf die Platzierung in der Oberliga hatte die Niederlage keine Auswirkungen, der Abstand auf die Stuttgarter Kickers wächst auf sieben Zähler. Die Aspacher gingen durch zwei Tore von Dominik Salz (21.) und Luca Wöhrle (33.) schon bald in Führung. Das Glück aber hielt nicht lange, innerhalb von fünf Minuten glichen die Gastgeber aus: Lukas Böhm schoss für FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der 34. Minute das erste Tor. Nesreddine Kenniche sicherte der Elf von Trainer Markus Lang nach 39 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Mit einem Remis ging es in die Pause. Sieben Minuten später ging der FSV durch den zweiten Treffer von Kenniche in Führung. Marius Kunde versenkte zum 4:2 (62.).

Verbandsliga. Jan Büg ist der Mann, der dem SV Fellbach am Samstag einen Strich durch die Rechnung machte. Der SVF verlor auch das Rückspiel gegen den TSV Berg auf heimischem Rasen mit 0:2. Noch bis zur Halbzeit war nichts entschieden, ohne Tore ging’s in die Kabinen. Nach der Pause kam jener auf den Platz, der für die entscheidenden Treffer sorgen sollte. In der 56. Minute schoss er die Gäste in Führung, in der 85. Minute machte er mit dem Treffer zum 2:0 den Sack zu und sicherte die drei Punkte.

Der SVF besetzt momentan mit 29 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 34:34 ausgeglichen.

Landesliga. Das war bitter: Der SV Kaisersbach hat nach fünf Spielen ohne Niederlage 0:4 beim TSV Crailsheim verloren. Daniele Hüttl stellte die Weichen für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 20 mit dem 1:0 zur Stelle war. Luca Blümlein erhöhte nach 32 Minuten. Mit der Führung für die Mannschaft von Trainer Michael Gebhardt ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Doppelwechsel holte Hakan Keskin Okan Tüysüz und Liburn Memeti vom Feld (68.) aber auch Tom Berger und Sascha Munz brachten nicht mehr Erfolg auf den Platz. Dafür war es Nico Luca Maurer, der fürs 3:0 sorgte (79.). Lukas Michel gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Gastgeber (85.).

SG Oppenweiler-Strümpfelbach holt drei Punkte

Im Kellerderby holte sich die SG Oppenweiler-Strümpfelbach die entscheidenden Punkte. Mit dem 3:1 überzeugte der Bezirksligaaufsteiger seine Anhänger und der TV Oeffingen musste ohne Punkte nach Hause fahren. Moritz Stoppel sorgte nach nur zehn Spielminuten für die Führung der Gastgeber, kurz nach der Halbzeitpause war auch er derjenige, der das 2:0 markierte (50.). Marcel Friz besiegelte in der 88. Minute mit seinem 3:0-Treffer den Sieg. Mit dem Tor in der 93. Minute von Robin Angrisani konnten die Oeffinger längst keine Aufholjagd mehr starten.

Ebenfalls nichts zu feiern gab’s in Allmersbach: Die gingen mit dem Ergebnis von 4:0 für die Gäste aus Heimerdingen vom Platz. Michele Ancona (14.) und Lars Ruckh (22.) sorgten für den passablen Halbzeitstand für den Verbandsligaabsteiger. Nach einem Foul gab’s für Heimerdingen einen Elfmeter, den Ancona souverän zum 3:0 verwandelte (53.). Keine Gnade hatte auch Haris Gudzevic in der Nachspielzeit: Er schoss in der 91. Minute das 4:0.

Tore satt und einen Punkt gab’s beim SV Breuningsweiler. 4:4 ging die Partie gegen den nun viertplatzierten FV Löchgau aus. Die Löchgauer erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen durch Tom Kühnle bereits nach neun Minuten in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Tim Schwara den Vorsprung der Gäste. Davon ließ sich der SVB nicht beeindrucken, Yannick Moll machte in der 34. Minute das 1:2. Kurz vor der Pause traf Marco Stephani für den FV Löchgau (45.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab’s nicht nur eine Gelb-Rote Karte für die Löchgauer, sondern Daniel Fetzer gelang der Anschlusstreffer für den SVB (48.). Jannik Trautwein lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem SV Breuningsweiler den 3:3-Ausgleich (68.). Für frischen Wind sollten Wladimir Franz und Marko Kovac sorgen (59.). Dass der FV Löchgau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Peter Wiens, der in der 72. Minute zur Stelle war. Der eingewechselte Wladimir Franz war derjenige, der den Hausherren einen Punkt sicherte (82.).