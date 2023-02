ASV-Ringer vor dem großen Finale: „Wir spüren, es liegt etwas in der Luft“

1975 holte sich der ASV Schorndorf gegen den ASV Mainz 1988 die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, 48 Jahre später könnte sich die Geschichte gegen denselben Gegner wiederholen. Nach der 13:14-Niederlage im ersten Play-off-Finale in Mainz haben die Spartaner an diesem Samstag (19.30 Uhr) vor wahrscheinlich 2200 Fans in der Stuttgarter Scharrena gute Chancen auf den zweiten Titel in ihrer Vereinsgeschichte. Unser Redaktionsmitglied Thomas Wagner hat sich mit dem ASV-Trainer und -Vorstand Sedat Sevsay sowie den beiden Schorndorfer Urgesteinen Hans Kern und Hans-Jörg Stängle unterhalten.

Sedat Sevsay: „Wir wollten ein knappes Ergebnis, und das ist ein knappes Ergebnis“

Mit 13:14 haben die Ringer des ASV Schorndorf am Samstag den Final-Hinkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft beim Namensvetter in Mainz verloren. Ist das Glas für die Spartaner damit vor dem Rückkampf an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Stuttgarter Scharrena halb voll oder halb leer? Die Einschätzung von Sedat Sevsay kurz nach dem Kampf ließ reichlich Interpretationsspielraum. „Wir wollten ein knappes Ergebnis, und das ist ein knappes Ergebnis“, sagte der Cheftrainer und Vorstand der Schorndorfer in Personalunion am Mikrofon des Streaming-Senders Sportdeutschland.de. „Ich denke, das können wir noch umdrehen.“

Auch zwei Tage später gibt’s für Sevsay keinen Grund, mit der womöglich verpassten Chance auf eine noch bessere Ausgangsposition zu hadern. „Natürlich hätte es auch gerne ein Sieg sein dürfen.“ Der eine oder andere junge ASV-Athlet habe sich vielleicht von der Kulisse beeindrucken lassen. In der ausverkauften Mombacher Halle hatten sich rund 1600 Zuschauer auf engstem Raum gedrängt. Entsprechend sei die Stimmung gewesen. Wacker dagegen hielten die rund 100 Schorndorfer Fans mit. Ein Teil war mit einem vom Hauptsponsor Remstal Assekuranz organisierten Reisebus in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt angereist, der Rest separat mit dem Auto. Etwa 150 Fans verfolgten zudem den Kampf gemeinsam im Livestream in der Schorndorfer Sportsbar Kalaluna.

Sevsay setzt auf die Heimstärke

Nicht beeindrucken lassen von der Karnevalsstimmung auf der Tribüne hat sich der letzte Kämpfer der Schorndorfer. Nach dem 9:14-Rückstand lastete ordentlich Druck auf Iuri Lomadze. Der Georgier siegte vorzeitig und verkürzte zum 13:14-Endstand. „Iuri ist ein sensationeller Schlussringer“, so Sevsay, der mit einer hohen Kampfwertung für Lomadze gerechnet hatte. Lomadze gehe locker mit seiner Rolle um und sei einer, der die anderen im Team beruhige. „Iuri macht vor dem Kampf immer Witze mit mir und sagt, ‘Coach, don’t worry, we will win’.“ Übersetzt: Trainer, mach’ dir keine Sorgen, wir werden gewinnen. „Wir sind froh, dass wir ihn haben, er passt sehr gut in die Mannschaft rein.“

Gewinnen muss der ASV Schorndorf auch am Samstag, damit sich die „Mission zweiter Stern“ erfüllt. „Natürlich wird das kein Spaziergang“, sagt Sevsay. Er setzt aber auf die Heimstärke seines Teams. Zu Hause hat der ASV Schorndorf in dieser Saison noch keinen Kampf verloren. „Wir haben uns dabei immer sehr stark präsentiert.“ Das Schorndorfer Publikum sei sensationell, die Unterstützung sowohl auswärts als auch in der heimischen Grauhalde überragend. Die Euphorie sei riesig – nicht nur in Schorndorf.

Von überall her kämen Glückwünsche und Anfragen nach Tickets. Die Scharrena in Stuttgart dürfte mit 2200 Fans voraussichtlich ausverkauft sein. „Wir hätten auch eine größere Halle füllen können.“ Die Porsche-Arena sei zu groß, die Scharrena eigentlich fast schon zu klein für das Event. „Irgendetwas in der Mitte wäre gut gewesen, aber es passt auch so wunderbar.“

Scharrena ist kein Nachteil

Aber büßt der ASV nicht vielleicht ein bisschen von seiner Heimstärke ein durch den Umzug vom Wohnzimmer Grauhalde nach Stuttgart? „Im Gegenteil“, sagt Sevsay. Die Scharrena sei eine wunderschöne Halle. Hier zu ringen, sei für die Sportler etwas ganz Besonderes. Der ASV-Chef glaubt sogar, dass das neue Terrain sein Team beflügeln wird. Die Rahmenbedingungen seien viel komfortabler. „Die Athleten können sich auf einer Fechtermatte in der Warm-up-Area einringen, außerdem haben wir größere Umkleidekabinen.“

Die Ringermatte wird auf einem Podest aufgebaut – was bei Sedat Sevsay Erinnerungen weckt. Beim Finale 1975 in der Waiblinger Rundsporthalle sei der ASV Schorndorf weltweit der erste Club gewesen, der einen Kampf auf einem Podest ausgetragen habe. Längst sei dies Pflicht bei Welt- und Europameisterschaften.

Sedat Sevsay kann den Samstag kaum erwarten. „Das wird ein sehr besonderer Tag für uns alle.“ Alle spürten das Kribbeln. „Es liegt etwas in der Luft. Wir haben nach 48 Jahren wieder die Chance, deutscher Meister zu werden. Wir wollen das alle unbedingt schaffen, die Jungs sind heiß.“

Hans-Jörg Stängle träumt vom zweiten Titel für den ASV

Vom zweiten Titel für den ASV Schorndorf träumt auch Hans-Jörg Stängle. Der ehemalige Ringer war zehn Jahre Vorstand und ist heute nicht nur Fan des ASV, sondern auch Geschäftsführer des Hauptsponsors Remstal Assekuranz und damit „nah dran“, wie er sagt. „Ich bin eng verbunden mit allen aus dem Vorstand, wir tauschen uns viel aus.“

Natürlich auch über glorreiche Zeiten, das legendäre Jahr 1975 mit dem Titelgewinn beispielsweise. „Wobei ich die Geschichten von damals nur vom Hörensagen kenne.“ Mit achteinhalb Jahren hat Stängle 1976 mit dem Ringen beim ASV angefangen. Die Jahre danach, als der ASV noch mit vorne dabei war in der Bundesliga, hat Stängle in der Halle miterlebt.

Zum ersten Mal VIP-Bereich für Sponsoren

Nach ein paar dürftigen Jahren greift der ASV nun in der „Mission zweiter Stern“ erneut nach dem Titel. Einerseits sei das eine große Chance, andererseits auch jede Menge Arbeit. Die begann schon damit, sich frühzeitig Gedanken zu machen über den Ort des Heimkampfes. „Es war klar, dass es schwierig werden würde, das Finale in der Grauhalde auszutragen“, so Stängle. Schließlich seien die Kapazitäten mit der maximalen Zuschauerzahl von 1200 begrenzt. „Früher waren zwar auch schon mehr drin, das geht heute aber nicht mehr.“

Für ein Finale in der Grauhalde hätten Zusatztribünen aufgebaut werden müssen. „Wir hätten sie von extern besorgen müssen, das kostet Geld.“ Die Scharrena sei auch in finanzieller Hinsicht attraktiv, die Kosten seien überschaubar. Und: Der ASV kann für seine Sponsoren zum ersten Mal einen VIP-Bereich zur Verfügung stellen.

Die Halle im Bauch der Mercedes-Benz-Arena sei die erste Adresse gewesen, die Göppinger EWS-Arena eine weitere Option. Der Spielort der Göppinger Handballer ist am Wochenende aber mit einem Fußballturnier besetzt, die Scharrena frei. Die Erstliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart spielen auswärts. „Zum Glück“, sagt Stängle. „In letzter Konsequenz hätten wir in der Grauhalde ringen müssen.“

Der Sponsor ist gelassen

Stängle freut sich, dass das Finale einen würdigen Rahmen haben wird. Der sei in der Grauhalde nicht möglich. „Auch wenn wir die Halle natürlich lieben, in der wir seit fast 50 Jahren ringen.“ Für die vielen ehrenamtlichen Helfer mache der Austragungsort keinen großen Unterschied. Stängle schätzt, dass 70 bis 80 Ehrenamtliche im Einsatz sein werden. Die Bewirtung in der Scharrena übernimmt der ASV selbst. „Das ist gegenüber anderen großen Hallen ein Vorteil.“

Für seine Fans hat der ASV einen Shuttle-Bus organisiert, der sie am Samstag nach Stuttgart bringt und natürlich auch wieder zurück nach Schorndorf. Einziger kleiner Nachteil der Scharrena sei, dass der Innenraum nicht bestuhlt werden darf. „Das kostet vielleicht ein bisschen Atmosphäre.“ Andererseits werde die bei einer ausverkauften Halle auch so sicher gut genug sein. „Und am Ende geht’s um die Sportler.“

Die sind am Samstag die Hauptdarsteller und sollen dafür sorgen, dass Stängles Titeltraum in Erfüllung geht. Vor den Viertel- und Halbfinalkämpfen habe er nachts teilweise kaum schlafen können vor Nervosität. „Jetzt bin ich recht gelassen“, sagt er und lacht. „Der Trainerstab ist das wohl nicht, er steht unter Vollstrom.“ Der Finaleinzug sei das Ziel gewesen. „Es war so oder so eine super Saison, der Titel würde ihr jetzt natürlich die Krone aufsetzen.“

Und Hans-Jörg Stängle könnte selbst Geschichten erzählen. Vom Titelgewinn 2023. „Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, schaut her, wir haben es auch hinbekommen.“

Hans Kern freut sich auf die Scharrena

Hans Kern ist, im Gegensatz zu Stängle, ein Zeitzeuge des Titelgewinns vor 48 Jahren. Auch am Samstag wird sich der ehemalige ASV-Ringer, -Trainer und -Vereinschronist auf den Weg an den Ort machen, an dem die Schorndorfer ihre Geschichte fortschreiben möchten. Nach Mainz war Kern nicht mitgefahren, aber selbstverständlich verfolgte er den Livestream und die hauchdünne Niederlage. „Vielleicht hätten wir zwei Pünktchen mehr holen können“, sagt er. „Aber ich will jetzt nicht meckern.“ Die Lage sei recht einfach. „Wir müssen am Samstag halt mit zwei Punkten gewinnen – und das ist möglich.“

Hans Kern freut sich auf die Scharrena und ein „einmaliges Live-Erlebnis“. Einige Spiele der Stuttgarter Volleyballerinnen habe er im Fernsehen gesehen, die Atmosphäre dort sei toll. „Ich bin sehr froh, dass wir die Halle bekommen haben. Mir wäre himmelangst in der Grauhalde.“ Ein Großteil der Zuschauer schaute in die Röhre. „Und wenn wir schon im Finale stehen, möchten wir auch vor allem die treuen Fans daran teilhaben lassen.“

Hans Kern hat keine Lust auf ein Szenario wie 1975. Offiziell waren 3000 Besucher in der Waiblinger Rundsporthalle zugelassen gewesen. 4000 waren letztlich drin. „Mindestens 4500 wollten rein.“ Einige seien verärgert abgezogen, weil sie keine Karten mehr bekamen. Für den ASV sei das alles andere als ideal gewesen. Damals habe es weder Online-Tickets im Vorverkauf gegeben, noch seien die Kämpfe im Livestream zu sehen gewesen. „Die Leute fuhren mit dem Auto nach Waiblingen und dachten, das läuft schon irgendwie. Heute kannst du dir den Kampf wenigstens im Stream ansehen.“

Die Fans seien von überall hergefahren, mit einem derart gigantischen Zuspruch habe keiner gerechnet. Ein bisschen Ärger gab’s auch in der vollgestopften Halle. „Da standen dann die Stehplätzler vor denen, die sich für teures Geld eine Sitzplatzkarte gekauft hatten“, sagt Kern und lacht. „Es gab einige Rangeleien vor der Matte statt auf der Matte.“

Die Begeisterung ist riesig

Am Samstag dürfte es gesitteter zugehen in der Scharrena. Wobei Kern mit einer außergewöhnlichen Stimmung rechnet. Die Begeisterung für und um den ASV herum sei ebenso groß wie vor 48 Jahren. „Viel besser als in der vergangenen Saison. Die Zuschauer spüren, dass das Team mit jedem Kampf besser und stärker wird.“

Im Finale braucht der ASV wieder eine Top-Leistung, um den zweiten Stern nach Schorndorf zu holen. Und falls es nicht klappen sollte? „Ich finde, dass auch die deutsche Vizemeisterschaft ein toller Erfolg für uns wäre“, sagt Kern und überlegt kurz. „Und wie ich Sedat Sevsay kenne, wird er deswegen nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern mit einem noch stärkeren Team in der nächsten Saison einen neuen Anlauf starten.“