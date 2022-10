ASV Schorndorf überrollt seinen Gegner zum Liga-Auftakt

Der Auftakt in der ersten Ringer-Bundesliga Ost ist eine klare Angelegenheit gewesen: Der ASV Schorndorf hat den SC Kleinostheim beim 19:3 förmlich überrollt.

Mit 400 Zuschauern war der Auftakt etwas schwach besucht. Der ASV-Trainer Sedat Sevsay war nach dem Abwiegen zuversichtlich, dass die ersten Punkte in Schorndorf bleiben, weil Kleinostheim drei seiner Top-Athleten nicht am Start hatte.

Bis 57 kg im Freistil war der Europameister Horst Lehr verhindert und somit standen sich Engin Cetin und Niklas Stechele gegenüber. Stechele bekam die erste Verwarnung und glich danach mit einem Beinangriff zum 1:1 aus. Danach ging Cetin mit einem Runterreißer in Führung, die Stechele mit beherzten Beinangriffen ausglich. Kurz vor Ende gelang Cetin die siegbringende Wertung zum 5:3-Punktsieg (Stand 1:0).

Krahmer bissiger

Im Schwergewicht bis 130 kg standen sich mit dem Schorndorfer Aushängeschild Jello Krahmer und Marc Bonnert zwei Athleten gegenüber, die sich von vielen Meisterschaften kennen. Bonnert musste wegen Passivität in die Bodenlage, Krahmer erkämpfte mit drei Durchdrehen in Folge die 7:0-Führung. Krahmer blieb weiterhin bissiger und gewann mit 9:0 nach Punkten. (Stand 4:0).

Georgi Scarpello (61 kg GR) gelang gegen den Kristian Kekscemeti die erste Oberlage wegen Passivität, aus der er aber keine Wertung erzielte. Es reichte aber zur 1:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte glich Kecskemetiaus. Danach entwickelte sich ein hart geführtes Duell mit Kopfstößen auf beiden Seiten. Scarpello bekam dafür die Verwarnung, was zur knappen 1:2-Punktniederlage führte (Stand 4:1).

9:1-Führung zur Halbzeit

Ertugrul Agca, der nach einer langen Verletzungspause wieder auf der Matte war, und der Türkische Meister Burak Sahin standen sich in der Gewichtsklasse bis 97 kg im Freistil gegenüber. Eine Verwarnung brachte Sahin in Führung. In der zweiten Hälfte fuhr Agca mit zwei Kontern den 4:3- Punktsieg ein (Stand 5:1).

Im letzten Kampf vor der Pause standen sich mit dem EM-Fünften Georgi Vangelow für die Spartaner ein überlegener Freistil- Ringer und Illir Sefai ein Leckerbissen für die Fans gegenüber. Mit schönen Beinangriffen und Aushebern wurde Vangelow technisch überlegener Punktsieger. 9:1 führte Schorndorf zur Halbzeit.

Nico Brunner (bis 86 kg) hatte mit Alexandrin Gutu einen erfahrenen Haudegen als Gegner. Nach einer Kopfklammer in der Bodenlage ging Gutu in die 5:2-Pausenführung. Einen Ausheber von Gutu konterte Brunner, verhinderte aber die 5:9-Punktniederlage nicht (Stand 9:3). Bis 71 kg fiel der Spartaner Razvan Arnaut gegen Artur Tatarinov nach eigenem Griff in die Unterlage und wurde ausgehoben und lag 0:6 zurück. Aber Razvan kämpfte sich zum 6:6 heran und holte den siegreichen Punkt zum 7:6- Punktsieg (Stand 10:3).

In der Gewichtsklasse bis 80 kg im Freistil hatte es Benjamin Sezgin mit Christoph Henn zu tun. Durch einen offenen Schuh von Henn kam er zur 1:0- Führung die auf 8:0 ausbaute. Mit weiteren beherzten Beinangriffen fuhr er den 13:0-Punktsieg ein (Stand 13:3). Dawid Wolny ging bis 75 kg gegen Tino Rettinger auf die Matte. Durch einen Konter ging mit 2:1 in Führung und kam zum verdienten 6:1 (Stand 15:3).

Im letzten Kampf ging der Neuzugang Ibrahim Ghanem als klarer Favorit gegen Aaron Melle auf die Matte. Mit herrlichen Aushebern und Durchdrehern hatte er nach einer Minute seinen technisch überlegenen Punktsieg eingefahren zum 19:3-Endstand.